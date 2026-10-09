Niño de dos años murió durante riña en penal de Mazatlán

Niño de dos años murió durante visita familiar al penal. FOTO: Cuartoscuro

Una riña en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó 10 personas muertas y al menos 16 heridas este jueves 8 de octubre. Entre las víctimas se encuentra un niño de dos años de edad, quien estaba de visita con un familiar cuando ocurrió la violencia.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que nueve de las personas fallecidas eran internos, mientras que la décima víctima era el menor. Aunque inicialmente se reportó una posible incursión de un grupo armado, la versión oficial señala que se trató de una riña dentro del centro penitenciario.

Riña en penal de Mazatlán: reportan disparos desde las 10:30

De acuerdo con el corresponsal de UnoTV, José Luis Echegaray, quien informó desde las afueras del penal de Mazatlán, los primeros reportes de violencia comenzaron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando personas en la zona alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

En un primer momento circularon versiones sobre el presunto ingreso de personas armadas al establecimiento. Sin embargo, las autoridades estatales atribuyeron los hechos a un enfrentamiento entre internos.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Niño de dos años murió durante visita familiar al penal

El menor fallecido tenía apenas dos años de edad y se encontraba acompañado de un familiar dentro del penal, debido a que este jueves era día de visita.

Tras conocerse los hechos, familiares de personas privadas de la libertad comenzaron a acudir al lugar para solicitar información sobre quienes permanecían dentro.

Durante su reporte en vivo, José Luis Echegaray señaló que todavía había familias llegando a las instalaciones para preguntar por sus seres queridos.

Respecto a los 16 heridos, el periodista indicó que hasta ese momento no se conocía a qué hospitales habían sido trasladados.

Autoridades reportan bajo control el penal de Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el centro penitenciario se encontraba bajo control después de los hechos violentos.

Durante el enlace informativo, el periodista describió un ambiente tranquilo en los alrededores del penal, con poca iluminación y sin presencia visible de patrullas en el punto donde se encontraba.

Hasta el momento del reporte, las autoridades mantenían un saldo confirmado de 10 fallecidos y 16 lesionados.