Motociclista muere tras ser impactado por auto y atropellado por tráiler en Tlalnepantla

Motociclista muere atropellado en Tlanepantla. Foto: Uno TV

Un motociclista murió atropellado la noche de este jueves en la avenida Jesús Reyes Heroles, a la altura de Tequexquinahuac, en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que un automóvil lo impactara y, tras caer sobre el pavimento, fuera arrollado por un tráiler.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el motociclista circulaba en dirección a la Ciudad de México cuando ocurrió el primer impacto. El conductor del automóvil involucrado escapó, por lo que no se reportó su detención en el lugar.

Asimismo, el accidente provocó el cierre parcial de la avenida y afectaciones a la circulación en la zona oriente del Estado de México.

Policías acudieron tras el accidente

El motociclista murió en el lugar debido a las lesiones provocadas por el atropellamiento. Tras el accidente, elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla acudieron al sitio y acordonaron el área para resguardar la escena, en espera de los servicios periciales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni se han precisado las características del automóvil que lo impactó.

Cierran carriles en avenida Jesús Reyes Heroles

Como consecuencia del accidente, dos de los tres carriles de la avenida Jesús Reyes Heroles permanecen cerrados en el punto del percance. Por lo tanto, la reducción de carriles ha generado caos vehicular para quienes circulan por esta vialidad, particularmente en dirección a la Ciudad de México.

Se recomienda a los automovilistas considerar posibles retrasos y manejar con precaución al aproximarse a la zona del accidente.

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