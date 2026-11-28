¡Que no se te olvide la chamarra! FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) registrará lluvias fuertes, bajas temperaturas y cielo nublado durante este sábado 28 de noviembre. El termómetro podría descender hasta los 4 grados, mientras que se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Valle de México.

Durante el día se pronostica un ambiente frío a muy frío, acompañado de bancos de niebla en algunas zonas de la región, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

¿Dónde podría caer nieve o aguanieve este sábado?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en el Valle de México.

Además, se esperan lluvias fuertes en la capital del país y lluvias puntuales muy fuertes en el sur del Estado de México.

Las precipitaciones podrían generar las siguientes afectaciones:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves.

Inundaciones.

¿Qué temperatura se espera en la CDMX este 28 de noviembre?

El ambiente frío estará presente durante el sábado en la capital del país. La temperatura máxima apenas alcanzaría los 12 grados.

Las condiciones meteorológicas previstas para la Ciudad de México son:

Temperatura mínima: de 4 a 6 °C.

de 4 a 6 °C. Temperatura máxima: de 10 a 12 °C.

de 10 a 12 °C. Viento: de dirección variable de 10 a 20 km/h.

de dirección variable de 10 a 20 km/h. Rachas de viento: de 30 a 50 km/h.

de 30 a 50 km/h. Cielo: nublado durante el día.

nublado durante el día. Lluvias: fuertes.

Estado de México también registrará bajas temperaturas

En Toluca, Estado de México, se pronostican temperaturas mínimas de -1 a 1 grado, mientras que las máximas oscilarán entre los 7 y 9 grados.

La posibilidad de nieve o aguanieve, los bancos de niebla y las precipitaciones forman parte de las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en el Valle de México.

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