Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre el hallazgo de tres personas sin vida en el municipio de San Pedro Tapanatepec, en los límites con Chiapas. Las víctimas fueron identificadas como Emilio “N”, Reyna “N” y María “N”, quienes contaban con reportes de desaparición.

El hallazgo fue reportado la noche de este viernes. Entre las víctimas se encuentra un exfuncionario municipal de Cintalapa, Chiapas, quien había sido visto por última vez el pasado 21 de noviembre, al igual que una de las mujeres localizadas.

Identifican a víctimas halladas sin vida en San Pedro Tapanatepec

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer los nombres de las tres personas localizadas sin vida: Emilio “N”, Reyna “N” y María “N”.

Entre ellas se encuentra Emilio “N”, quien se desempeñó como director de Protección Civil de Cintalapa, Chiapas, quien, desapareció el 21 de noviembre.

Los cuerpos fueron encontrados juntos en San Pedro Tapanatepec, municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, cerca de los límites entre Oaxaca y Chiapas.

Reyna y María también tenían reporte de desaparición

Las otras dos víctimas fueron identificadas como Reyna “N”, de 18 años, y María “N”, de 31 años, ambas originarias de Cintalapa, Chiapas.

En el caso de Reyna, sus familiares reportaron que desapareció el 21 de noviembre. Su último contacto con su madre ocurrió mediante WhatsApp, a las 19:42 horas de ese día. En el mensaje, la joven informó que se encontraba en el barrio La Candelaria, en Cintalapa. Después de esa comunicación, sus familiares perdieron contacto con ella.

Por su parte, María “N” desapareció el 19 de noviembre, también en el barrio La Candelaria.

Fiscalías de Oaxaca y Chiapas colaboran en la investigación

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que inició trabajos de colaboración con su homóloga de Oaxaca para avanzar en las investigaciones y localizar a los presuntos responsables.

La dependencia reiteró que no habrá impunidad por este caso y manifestó su disposición para trabajar con autoridades de otras entidades en el combate a los delitos.

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