Primera tormenta invernal traerá lluvias, frío y posible nieve. FOTO: Cuartoscuro

La primera tormenta invernal de la temporada provocará lluvias, bajas temperaturas, fuertes vientos y posible caída de nieve o aguanieve en distintas regiones de México. Ante estas condiciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población tomar precauciones, mantenerse informada sobre el clima de su localidad y seguir las indicaciones de las autoridades.

Primera tormenta invernal: ¿qué estados tendrán lluvias y frío?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan las siguientes condiciones:

Lluvias torrenciales: Jalisco, Colima y Michoacán.

Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias intensas: Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

Descenso de temperaturas en el occidente, norte y centro de México.

También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante la noche, estas condiciones podrían extenderse a zonas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros de altura en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y bajas temperaturas para este fin de semana, atiende las recomendaciones que emitimos desde la @SGIRPC_CDMX #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ONlZJkwaep — urzua_venegas (@VenegasUrzua) November 28, 2026

Además, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste del país.

Se esperan rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz.

¿Qué hacer ante las lluvias y bajas temperaturas?

Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para los próximos días:

Usar ropa abrigadora en varias capas y cubrir cabeza, manos y pies.

Prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Mantener a las mascotas en espacios protegidos del frío.

Evitar cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos.

Mantener limpias las coladeras y desagües.

Evitar viajes innecesarios por caminos con hielo o nieve.

Consultar el estado de las carreteras, manejar a velocidad moderada y mantener una distancia segura entre vehículos.

Ventilar los espacios donde se utilicen calentadores, estufas o chimeneas y evitar dejarlos encendidos toda la noche.

No utilizar anafres o braseros en lugares cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

En zonas donde puedan presentarse deslaves, se recomienda estar atentos a grietas en el suelo, inclinación de árboles, postes o muros y escurrimientos inusuales de agua. Ante estas señales, hay que alejarse y solicitar apoyo.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

La CNPC también recomendó asegurar objetos como macetas, láminas, lonas y muebles de exterior, así como mantenerse lejos de árboles, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

En caso de encontrar cables eléctricos caídos, se debe evitar tocarlos y reportarlos a las autoridades. En zonas costeras, es importante respetar las restricciones de navegación.

Protección Civil mantiene la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.

La dependencia también recordó la importancia de identificar zonas de menor riesgo, ubicar refugios temporales y tener listo el plan familiar de protección civil.

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