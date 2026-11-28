Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

Ante la disminución de turistas provenientes de mercados tradicionales por factores sociopolíticos y los retos que ha enfrentado el sector aéreo, México enfocará su estrategia en la atracción de mercados emergentes, principalmente el asiático, informó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal.

En entrevista durante su participación en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios en Tampico, señaló que, aunque la conectividad aérea comienza a mostrar signos de recuperación, es necesario diversificar los destinos emisores de viajeros hacia el país.

“Al momento que están bajando mercados por razones sociopolíticas y por el tema de turismo de lo que han escuchado de la crisis aérea, que ya vamos repuntando, tenemos que voltear a ver mercados emergentes y uno es el asiático”, explicó Rodríguez Zamora.

México podría ser “País del Año 2027” en China

Como parte de esta estrategia de acercamiento con Asia, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó los resultados obtenidos tras la reciente gira presidencial en China, donde se abrió la posibilidad de que México sea designado como “País del Año 2027”, distinción que permitiría detonar el flujo turístico binacional.

Detalló que en las próximas semanas trabajará en coordinación con la embajada y el ministerio correspondiente de China para definir la agenda y las acciones de promoción que implicaría este nombramiento.

Expectativas para el cierre de 2026

Pese a calificar el año en curso como un periodo complejo para la industria, Rodríguez Zamora proyectó un cierre positivo para 2026, con un crecimiento estimado de entre 4% y 5% en la llegada de visitantes respecto al año anterior.

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