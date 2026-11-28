El incidente ocurrió cuando apenas comenzaba el espectáculo.

Alejandra Guzmán suspendió un concierto en la Ciudad de México la noche de este viernes 27 de noviembre, luego de sufrir una aparente luxación de cadera durante su presentación. La cantante tuvo que abandonar el escenario en camilla y salir del recinto en ambulancia.

El incidente ocurrió cuando apenas comenzaba el espectáculo. La intérprete interrumpió su presentación para explicar al público lo que le había sucedido y ofrecer una disculpa a sus seguidores.

“Se me zafó la cadera, perdón”, expresó la cantante frente a sus fanáticos.

La intérprete también manifestó su pesar por no poder seguir con el espectáculo, pese a sus deseos de actuar ante el público de la Ciudad de México.

“Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar”, agregó.

Tras lo ocurrido, la rockera fue retirada del escenario en camilla, mientras los asistentes la despidieron entre aplausos.

😱Este fue el momento exacto donde Alejandra Guzmán sufre el incidente en pleno show en la Arena CDMX! De nuevo su cadera no responde y se le vuelve a zafar! 📹:Jorge Ugalde pic.twitter.com/bBan9EfFkn — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 28, 2026

Luego de que la cantante abandonara el escenario, su equipo informó a los asistentes que el espectáculo no continuaría.

Alejandra Guzmán ya había sufrido un incidente similar en Veracruz

Esta sería la segunda ocasión en la que la cantante enfrenta un problema de este tipo durante una presentación. El incidente anterior habría ocurrido en Veracruz, donde también presentó problemas en la cadera.

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