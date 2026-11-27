16 alcaldías tienen alerta por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este 27 de noviembre no solo se esperan bajas temperaturas para la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas roja y naranja por el pronóstico de lluvias fuertes en distintas alcaldías, donde las precipitaciones podrían acumular entre 30 y 70 milímetros por metro cuadrado.

Las demarcaciones donde se espera la mayor intensidad de lluvia son las del sur y poniente de la capital; sin embargo, en el norte, centro y oriente también se pronostican precipitaciones importantes. Las alertas estarán vigentes desde las 14:00 horas de este viernes y hasta las 06:00 horas del sábado 28 de noviembre.

Alerta roja por lluvias de hasta 70 milímetros en seis alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja para seis demarcaciones de la capital, donde se pronostica una acumulación de lluvia de entre 50 y 70 milímetros.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones se esperan desde las 14:00 horas de este 27 de noviembre y se extenderán hasta las 06:00 horas del 28 de noviembre.

Las alcaldías bajo alerta roja son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

¿Qué riesgos hay en las alcaldías con alerta roja?

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas y posibles deslaves en zonas de laderas. También existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a la población:

Guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.

Desconectar los aparatos eléctricos.

Atender las indicaciones de las autoridades.

Evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o lleven corrientes fuertes.

Alerta naranja por lluvias de hasta 49 milímetros en otras alcaldías

Además de las seis demarcaciones con alerta roja, Protección Civil activó la alerta naranja para otras alcaldías de la Ciudad de México, donde se pronostican precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.

El periodo de riesgo será el mismo: desde las 14:00 horas del viernes 27 hasta las 06:00 horas del sábado 28 de noviembre.

Las demarcaciones mencionadas en el reporte son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

En estas zonas también podrían registrarse encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Recomendaciones para las alcaldías con alerta naranja

Para reducir riesgos durante las precipitaciones, Protección Civil pidió a la población:

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; utilizar puentes y banquetas.

Evitar refugiarse de la lluvia debajo de los árboles.

Esperar a que disminuya la lluvia antes de salir, en la medida de lo posible.

Ayudar a resguardarse a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Primera tormenta invernal también provocará frío y posible caída de nieve o aguanieve

Las lluvias y el descenso de temperatura en la capital están relacionados con los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que interactúa con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 27 y sábado 28 de noviembre se esperan lluvias fuertes a muy fuertes y un ambiente frío a muy frío en el centro del país.

También existe posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, incluida la región de la Ciudad de México. Esta condición se concentra en las partes altas y no significa que vaya a nevar en toda la zona urbana de la capital.

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