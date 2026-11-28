Falsos mormones intentaron abrir una casa. Foto: IA

Dos hombres vestidos de traje y que se hacían pasar por mormones fueron captados por cámaras de seguridad cuando intentaban abrir la puerta de una vivienda con una llave en la colonia Ampliación San Miguel, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Los sujetos no lograron entrar al inmueble y se retiraron del lugar. De acuerdo con la publicación del periodista de nota roja C4 Jiménez, los hombres no vivían en ese domicilio.

SE BUSCAN!

SON FALSOS MORMONES!

Así andaban estos tipos: visten de traje y dicen llevar la palabra de Jehova.

En realidad estaban tratando de meterse a una casa de la col Ampliación San Miguel en la peligrosa @Alc_Iztapalapa

Traían unas llaves, pero no lograron abrir ma puerta.… pic.twitter.com/yLXFJuOTYA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 27, 2026

Falsos mormones intentan abrir una casa en Iztapalapa

En el video se observa a los dos hombres frente a la entrada de una casa. Ambos llevan ropa formal, saco y corbata, una apariencia con la que presuntamente se presentaban como personas religiosas.

Uno de ellos utiliza una llave para tratar de abrir la puerta, mientras su acompañante permanece cerca. Después de varios intentos, ninguno consigue ingresar a la vivienda. Al no poder abrirla, los sujetos se alejan del lugar.

Hasta el momento no se ha informado si los hombres fueron identificados o detenidos por las autoridades.

¿Qué se sabe de los sujetos captados en video?

Hasta el momento, los datos difundidos sobre el caso son los siguientes:

Fueron captados en la colonia Ampliación San Miguel, Iztapalapa .

. Vestían de traje y presuntamente se hacían pasar por mormones.

Intentaron abrir la puerta de una vivienda con una llave.

No lograron ingresar y se retiraron.

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