Los meses de diciembre y enero concentrarán la mayor presencia de frentes fríos en México, mientras que las tormentas invernales tendrán una mayor incidencia durante enero, informó Mónica Jiménez, especialista del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En entrevista con Uno TV, la especialista explicó que, debido a la intensidad del fenómeno de El Niño, se pronostica un invierno más frío y lluvioso de lo habitual en territorio mexicano.

Diciembre y enero concentrarán la mayor cantidad de frentes fríos

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica el ingreso de 56 frentes fríos durante la temporada, cifra superior al promedio climatológico de 50 sistemas frontales.

Jiménez explicó que, conforme se acerca diciembre, aumenta la incursión de estos sistemas, lo que favorece el descenso de las temperaturas en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la especialista, las condiciones previstas para la temporada son:

Ingreso de 56 frentes fríos.

Entre siete y nueve tormentas invernales.

Mayor presencia de frentes fríos durante diciembre y enero.

Mayor incidencia de tormentas invernales en enero.

Un invierno más frío y lluvioso de lo habitual.

“Todavía nos faltan dos meses donde el ambiente será muy frío”, señaló la especialista del SMN.

¿Por qué se espera un invierno más frío en México?

La especialista explicó que la intensidad del fenómeno de El Niño favorece una mayor incursión de frentes fríos en México durante la temporada.

Estas condiciones dieron lugar al pronóstico de un invierno con temperaturas más bajas y mayores lluvias respecto a lo que habitualmente se registra en el país.

Tormentas invernales provocarán bajas temperaturas

Sobre la primera tormenta invernal de la temporada, Jiménez explicó que su interacción con la corriente en chorro polar favoreció un ambiente más frío en distintas regiones del territorio nacional.

Entre los efectos asociados a este sistema, la especialista destacó la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a los 2 mil 800 metros de altura, así como lluvias y densos bancos de niebla.

La especialista del Servicio Meteorológico Nacional indicó que enero será el mes con mayor presencia de tormentas invernales, por lo que todavía se espera un periodo de bajas temperaturas en México.

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