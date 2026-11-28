El cineasta chino Zhang Yimou cumplió 75 años con una trayectoria de más de cuatro décadas y un lugar destacado entre los grandes representantes del cine asiático. Su trabajo lo convirtió en una de las figuras fundamentales de la llamada Quinta Generación del cine chino, un movimiento que transformó la manera de contar la historia y la sociedad de ese país.

Esta generación surgió de la Academia de Cine de Beijing y comenzó a destacar durante la década de los 80. Sus películas abordaron episodios del pasado chino, como la guerra civil, la llegada de Mao Zedong al poder y la Revolución Cultural, con historias que también cuestionaron las estructuras políticas y sociales de su época.

Zhang Yimou: 7 películas esenciales de su filmografía

Para hablar de él, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, propuso un recorrido por algunas de las películas más representativas del director, desde sus primeros dramas históricos hasta sus producciones de artes marciales.

Estas son siete cintas indispensables para acercarse a su trabajo:

1. Sorgo rojo (1987)

Fue la película que dio a conocer a Zhang Yimou internacionalmente. Ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y cuenta la historia de una mujer que toma el control de una fábrica de licor de sorgo, en vísperas de la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Ju Dou (1990)

Protagonizada por Gong Li, actriz que se convirtió en una de las principales colaboradoras del director, presenta una historia de amor prohibido en la China de los años 20. La cinta recibió una nominación al Óscar como mejor película internacional.

3. La historia de Qiu Ju (1992)

Ganadora del León de Oro en Venecia, sigue a una mujer que viaja hasta la ciudad para exigir justicia después de que una autoridad de su pueblo agrede a su marido.

4. ¡Vivir! (1994)

A través de una familia, Zhang Yimou recorre varias décadas de la historia china, desde 1949 hasta la Revolución Cultural, y muestra cómo los cambios políticos transforman la vida cotidiana.

5. La linterna roja (1991)

Es una crítica a la situación de las mujeres en la China de principios del siglo XX. Destaca por su fotografía, el uso del color y la representación de las relaciones de poder.

6. Ni uno menos (1999)

Ganadora del León de Oro en Venecia, narra la historia de una joven maestra rural que viaja a la ciudad para encontrar a uno de sus alumnos desaparecidos.

7. Héroe (2002)

Con esta producción, el director incursionó en el cine de artes marciales a gran escala. La película combina efectos visuales, una fotografía llena de color y una reflexión sobre el poder, la verdad y la unificación de China.

Zhang Yimou, una figura del cine contemporáneo

Para José Antonio Valdés Peña, la filmografía del director permite conocer distintas etapas de la historia y la sociedad china. Sus películas también destacan por su propuesta visual y por abordar temas como la justicia, la guerra, la desigualdad y el poder.

Así, el crítico invitó al público a buscar sus producciones en plataformas digitales y YouTube, pues considera que Zhang Yimou sigue siendo uno de los grandes autores del cine contemporáneo.

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