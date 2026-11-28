El alto oleaje en las costas de Baja California ya provoca afectaciones en distintos municipios. En Ensenada, el incremento del nivel del mar alcanzó viviendas y obligó a evacuar preventivamente a 141 menores de una guardería y un preescolar.

En Tijuana se restringieron los accesos a las playas, mientras que en Playas de Rosarito y otros puntos del litoral se mantienen recorridos de vigilancia. Las autoridades piden evitar actividades en el mar ante el riesgo por las condiciones del oleaje.

El Niño podría intensificar lluvias en Baja California

La contingencia ocurre mientras los modelos meteorológicos anticipan un posible episodio fuerte del fenómeno de El Niño, que podría modificar las condiciones del clima durante el invierno.

Ignacio Lozoya Morales, coordinador de Protección Civil de Baja California, explicó que el alto oleaje podría ser un indicio de la presencia de este fenómeno.

Aunque no tenemos efectos pronunciados con la lluvia, ya podemos ver el alto oleaje en la costa que puede ser probablemente algún indicio de que ya se presente el fenómeno del Niño.

De acuerdo con las previsiones consultadas por Protección Civil, entre diciembre y marzo podrían presentarse lluvias más abundantes y recurrentes en la entidad. Sin embargo, Lozoya Morales aclaró que todavía se trata de un pronóstico y que no existe una fecha confirmada para los posibles impactos más intensos.

Ensenada evacúa a 141 menores por incremento del mar

Uno de los puntos con mayores afectaciones es El Salitral, en Ensenada, donde el aumento del nivel del mar alcanzó viviendas y obligó a implementar medidas preventivas. Por su parte, Protección Civil municipal realizó la evacuación de 141 menores que se encontraban en una guardería y un preescolar, con el objetivo de evitar riesgos ante el avance del agua.

Además, las autoridades mantienen disponibles refugios temporales para habitantes de las zonas vulnerables.

Protección Civil pide evitar playas y actividades marítimas

Ante las condiciones del litoral, las autoridades de Baja California emitieron recomendaciones para reducir riesgos durante la contingencia:

Evitar acercarse a las playas y zonas de rompiente.

No realizar actividades recreativas en el mar.

No salir en embarcaciones mientras persista el alto oleaje.

Respetar los cierres y restricciones preventivas.

Comunicarse al 911 ante cualquier emergencia.

La vigilancia continuará en los municipios costeros ante la persistencia de las mareas elevadas y la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas durante el invierno.

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