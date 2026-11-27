Primera tormenta invernal. Foto: SMN

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provoca lluvias torrenciales, caída de nieve o aguanieve y temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en distintas regiones de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó este viernes sobre los efectos del fenómeno meteorológico, que afectará a entidades del centro y occidente del país, además de generar posibles nevadas en zonas serranas del norte.

Ante estas condiciones, la mandataria pidió a la población extremar precauciones, abrigarse y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. Para la Ciudad de México podrían registrarse algunas de las lluvias más fuertes del año además se esperan posibles afectaciones en otros estados.

Sigue las afectaciones de la primera tormenta invernal EN VIVO:

¿Cómo se comporta la tormenta invernal en la república mexicana? Durango se viste de blanco tras nevada en la sierra de Guanaceví La nevada registrada durante la noche cubrió de blanco la sierra de Guanaceví, Durango, particularmente la zona de Laguna Seca, donde se acumuló una importante capa de nieve. Autoridades recomendaron extremar precauciones ante las bajas temperaturas y el frío intenso. Colima y las bajas temperaturas en Jalisco: Las condiciones climatológicas de las últimas horas dejaron un paisaje distinto en el Nevado de Colima, luego de las lluvias y el descenso de temperaturas registrados en Jalisco. Tormenta invernal en México: últimas noticias de hoy La primera tormenta invernal de la temporada y el ingreso de un frente frío provocaron un descenso de temperatura, lluvias y caída de aguanieve en las zonas serranas de Real de Catorce, San Luis Potosí. Habitantes reportaron el fenómeno en las partes más altas de la región, mientras Protección Civil advirtió que la caída de aguanieve podría intensificarse durante las próximas horas. En las zonas serranas de Real de Catorce, Xilitla y Santa María del Río se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados, además de niebla y posibles heladas. En las sierras de Álvarez y San Miguelito, el termómetro podría acercarse a los cero grados. En Xilitla se pronostican mínimas de seis grados, aunque en las comunidades más elevadas podrían descender hasta los tres grados. Mientras tanto, la zona metropolitana registra temperaturas cercanas a los nueve grados, con sensación térmica de seis y presencia de lluvias. Protección Civil advirtió que durante la temporada invernal podrían presentarse temperaturas bajo cero, por lo que recomendó abrigarse, conducir con precaución en carreteras serranas y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento