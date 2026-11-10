Atención si vas a tramitar licencia: Semovi suspenderá servicios durante cuatro días

suspensión afectará trámite de licencia permanente. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) suspenderá los servicios de licencias y control vehicular del 14 al 17 de noviembre de 2026 en los módulos de atención ciudadana. La medida afectará a quienes tengan previsto realizar alguno de estos trámites durante esos días.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede, ubicado en Álvaro Obregón 269, colonia Roma. Las labores afectarán el funcionamiento de los sistemas necesarios para brindar la atención.

¿Qué trámites de Semovi estarán suspendidos?

Durante los cuatro días no estarán disponibles los servicios de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana.

Por ello, las personas que necesiten realizar alguno de estos trámites deberán considerar la suspensión y acudir después de la fecha señalada.

¿Cuándo reanuda Semovi los servicios?

La dependencia prevé reanudar todos los servicios el miércoles 18 de noviembre de 2026, una vez concluidos los trabajos de reparación eléctrica.

La SEMOVI pidió a la ciudadanía consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de la atención.

Suspensión afectará también trámite de licencia permanente

Los servicios de la Semovi suspendidos del 14 al 17 de noviembre afectarán también el trámite de la Licencia Permanente tipo A, trámite disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite en línea en el portal oficial: Licencia permanente CDMX. Para obtener el documento físico, deben agendar una cita en los módulos de Control Vehicular y Licencias de Semovi , mediante su sistema de citas.

La licencia permanente tiene un costo de mil 500 pesos. Quienes no realicen el trámite antes del 31 de diciembre de 2026 ya no podrán solicitarla bajo este programa.

Así, la suspensión de noviembre no significa que termine el programa, pero sí conviene considerar los cuatro días sin atención presencial para organizar el trámite.

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