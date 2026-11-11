Caos en la México-Querétaro: manifestantes toman caseta de Tepotzotlán para exigir agua

Foto: Fernando Cruz

La autopista México-Querétaro se convirtió esta noche en un enorme estacionamiento. Habitantes de San Mateo Ixtacalco tomaron la caseta de cobro de Tepotzotlán para exigir el suministro de agua potable y provocaron severas afectaciones a la circulación.

Los manifestantes acusan al gobierno de Cuautitlán de controlar uno de los pozos que abastecen a la comunidad y negarse a distribuir agua a las viviendas. Aseguran que llevan más de un año enfrentando el problema y que, mientras no haya solución, dependen de la compra de pipas para cubrir sus necesidades básicas.

La autopista México-Querétaro se ha convertido en un auténtico estacionamiento esta noche. Habitantes de San Mateo Ixtacalco tomaron la caseta de cobro de Tepotzotlán en protesta por la falta de agua potable, un problema con el que llevan lidiando más de un año. Los manifestantes… pic.twitter.com/E0vqvV5aqN — Uno TV (@UnoNoticias) November 11, 2026

Los inconformes señalaron que este martes sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades estatales y municipales; sin embargo, las negociaciones se rompieron sin acuerdos. Como medida de presión, advirtieron que podrían tomar todos los pozos de la comunidad si el suministro no se restablece en las próximas horas.

Durante la protesta levantaron las plumas de la caseta para permitir el paso libre de vehículos, aunque en distintos momentos cerraron totalmente la circulación, provocando largas filas y un severo congestionamiento en ambos sentidos de la autopista.

Hasta esta noche, los manifestantes permanecen en las inmediaciones de la caseta de Tepotzotlán y no descartan pasar ahí la madrugada en espera de una respuesta de las autoridades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.