SCJN podría negar amparo a víctimas de desplazamiento forzado en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este martes 13 de octubre un proyecto que propone negar un amparo relacionado con el desplazamiento forzado interno en México y descartar que el Congreso de la Unión tenga una obligación específica de legislar sobre este problema.

El asunto corresponde al Amparo en Revisión 269/2025. El proyecto de la ministra María Estela Ríos plantea que no existe una obligación constitucional o convencional específica que exija al Congreso emitir una ley federal sobre desplazamiento forzado, de acuerdo con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE).

El Consejo informó que promovió un juicio de amparo ante la falta de una ley federal que regule el desplazamiento forzado interno y establezca mecanismos de atención para las víctimas.

La organización también señaló que el Gobierno federal no ha creado una institución responsable de atender a las personas desplazadas ni ha destinado un presupuesto específico para este propósito.

De acuerdo con el CNLE, el proyecto de la ministra reconoce la existencia del desplazamiento forzado y que distintas autoridades han atendido el problema.

Sin embargo, sostiene que ese reconocimiento no implica una obligación jurídica específica para que el Congreso legisle sobre la materia.

Por ello, propone negar el amparo y descartar la omisión legislativa reclamada por la organización.

La @SCJN está por tomar una decisión que puede cerrar la puerta de la justicia a miles de víctimas de desplazamiento forzado en México.



El proyecto que se discutirá este martes propone negar el amparo que promovimos desde el @Consejo_Litigio y desconocer la obligación del… pic.twitter.com/EqWpB6KYjf — Consejo Nacional de Litigio Estratégico (@Consejo_Litigio) October 12, 2026

¿Qué pasa con las víctimas de desplazamiento forzado en México?

El CNLE advirtió que miles de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a situaciones de violencia, amenazas y persecución.

Según la organización, las personas desplazadas enfrentan distintas afectaciones:

Pérdida de vivienda y empleo.

Dificultades para acceder a servicios de salud.

Interrupción de la educación de sus hijos.

Falta de mecanismos específicos de atención y protección.

Ausencia de apoyos para reconstruir sus vidas o regresar a sus comunidades.

El organismo sostiene que México todavía carece de una ley federal que establezca un sistema nacional de protección para estas víctimas.

CNLE pide a la Suprema Corte rechazar el proyecto

Ante la discusión prevista para el 13 de octubre de 2026, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico pidió a la SCJN no aprobar el proyecto en sus términos.

La organización considera necesario reconocer las obligaciones del Estado para atender el desplazamiento forzado interno y garantizar la protección de las personas afectadas.

Por su parte, el abogado penalista Elliot Velher cuestionó públicamente el sentido del proyecto y sostuvo que negar la obligación de legislar podría mantener sin resolver las omisiones señaladas.

La Suprema Corte deberá discutir el proyecto y determinar si concede o niega el amparo solicitado.

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