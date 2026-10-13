Por fuertes lluvias, Gobierno de Nayarit apoya en evacuación de familias en Ruiz

Foto: Gobierno de Nayarit

Ante las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes a causa del huracán Simon, el Gobierno de Nayarit, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realiza labores de auxilio y evacuación de personas en el municipio de Ruiz, en coordinación con las autoridades municipales.

Elementos de la Policía Estatal se encuentran desplegados para apoyar a las familias que requieren trasladarse a lugares seguros y brindar atención en las zonas que pudieran representar un riesgo.

Se pide a la población atender las indicaciones de las autoridades, evitar acercarse o intentar cruzar ríos, arroyos y zonas inundadas, y mantenerse atenta a la información oficial, toda vez que seguirán las lluvias en la entidad.

¿Qué está pasando con el huracán Simon?

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por viento, oleaje y lluvias a causa del huracán Simon en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, destacando que a las 21:00 horas se localizaba a 135 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 315 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Asimismo, acotó que el ciclón, categoría 2, mantiene un desplazamiento de 6 km/h con vientos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h.

Mientras que el Protocolo de Alerta Común (CAP) que emitió el SMN este lunes advierte por viento de entre 30 y 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa de Jalisco.

De igual forma, se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa de Nayarit y el centro y sur de Sinaloa, con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura.

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