El ambiente será fresco en la Ciudad de México. FOTO: Cuartoscuro

El clima en CDMX hoy, sábado 21 de noviembre, estará marcado por una mañana fresca, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, de acuerdo con el pronóstico para el Valle de México.

En la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima de entre 9 y 11 grados, mientras que por la tarde el ambiente será de templado a cálido. También se prevé un aumento de nubosidad y viento con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

¿Lloverá hoy en CDMX? Esto dice el pronóstico del clima

El pronóstico indica que durante la tarde de este sábado habrá probabilidad de lluvias aisladas en CDMX, con acumulaciones estimadas de entre 0.1 y 5 milímetros en 24 horas.

Aunque la mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, las condiciones cambiarán conforme avance el día, debido al incremento de nubosidad en la capital del país.

Estas son las condiciones previstas para la Ciudad de México este 21 de noviembre:

Temperatura mínima: de 9 a 11 °C.

de 9 a 11 °C. Temperatura máxima: de 24 a 26 °C.

de 24 a 26 °C. Lluvias: aisladas, de 0.1 a 5 mm en 24 horas.

aisladas, de 0.1 a 5 mm en 24 horas. Viento: del oeste y suroeste, de 5 a 15 km/h.

del oeste y suroeste, de 5 a 15 km/h. Rachas de viento: de hasta 30 km/h.

¿Qué tanto frío hará en CDMX durante la mañana?

Durante las primeras horas del sábado, el ambiente será fresco en la Ciudad de México, con temperaturas mínimas que podrían llegar a los 9 grados.

Sin embargo, conforme avance la jornada, el termómetro subirá hasta alcanzar valores de entre 24 y 26 grados, por lo que se espera un ambiente de templado a cálido durante la tarde.

El cielo también presentará cambios, ya que pasará de parcialmente nublado por la mañana a una mayor presencia de nubes durante la segunda mitad del día.

Atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos de contraer enfermedades respiratorias. Protege sobre todo a los bebés, niñas, niños, adultos mayores y animales de compañía.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QabnS7HQ38 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 21, 2026

Clima en Edomex: prevén frío en zonas altas y lluvias aisladas

En el Estado de México, el pronóstico señala ambiente fresco durante la mañana, aunque en las zonas altas se esperan condiciones frías.

Para Toluca, se prevén temperaturas mínimas de entre 3 y 5 grados, mientras que las máximas estarán entre 21 y 23 grados.

Durante la tarde también existe probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México, acompañadas de un incremento en la nubosidad.

En general, el Valle de México tendrá una jornada con contrastes de temperatura entre la mañana y la tarde, además de posibles precipitaciones en ambas entidades.

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