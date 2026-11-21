También se prevén lluvias en el centro, sur, sureste y la península de Yucatán.

El frente frío número 8 continuará desplazándose sobre el noroeste y norte de México este sábado 21 de noviembre de 2026, provocando lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento. Además, se esperan temperaturas de hasta -10 grados en zonas serranas del país.

De acuerdo con el pronóstico, la interacción del frente frío con una vaguada, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical favorecerá estas condiciones. También se prevén lluvias en el centro, sur, sureste y la península de Yucatán.

¿En qué estados habrá lluvias este sábado 21 de noviembre?

Los canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias aisladas en distintas regiones.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí

Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas

Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala

Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

¿Dónde hará más frío este sábado?

Las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -10 grados durante la madrugada del sábado, principalmente en zonas serranas.

De -10 a -5 °C: Durango y Baja California

Durango y Baja California De -5 a 0 °C: Chihuahua

Chihuahua De 0 a 5 °C: Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 40 grados?

A pesar del ambiente frío en algunas regiones, el pronóstico también contempla temperaturas máximas de 35 a 40 grados en:

Sinaloa, Michoacán y Guerrero

Costas de Oaxaca y Chiapas

Las temperaturas de 30 a 35 grados se esperan en el sur de Baja California Sur y Sonora, centro de Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, suroeste de Puebla, norte de Hidalgo, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje elevado?

El frente frío 8 también estará acompañado de rachas de viento en varias entidades.

Rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua y Durango

Chihuahua y Durango Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Oaxaca

Golfo de California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Oaxaca Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Yucatán

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California, y de 1 a 2 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Estado de México?

Para el Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, con ambiente fresco y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente será de templado a cálido, con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas en CDMX y Edomex.

Las temperaturas previstas son:

Ciudad de México: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 24 a 26 °C

mínima de 9 a 11 °C y máxima de 24 a 26 °C Toluca: mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C

También se espera viento del oeste y suroeste de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 30 km/h.

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