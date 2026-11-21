Foto: José de Jesús Cortés

Estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la UNAM campus Oaxaca marcharon para exigir justicia por “Mau”, el perro comunitario que había sido adoptado por alumnos y personal universitario, y cuyo caso ha generado indignación entre la comunidad estudiantil.

Durante la movilización, los jóvenes recordaron a “Mau” como un animal noble y querido dentro del campus.

“Se la pasaba con nosotros, incluso a veces hasta entraba a nuestras clases, era un animal inofensivo, muy, muy cariñoso, pues, y el hecho de que le disparen únicamente por ladrar ya demuestra lo corrupta que está nuestra sociedad, y que la gente piense que no haya consecuencia por sus obras es todavía mucho peor” Estudiante de la UNAM-Oaxaca

De acuerdo con los estudiantes, la noche del 9 de noviembre “Mau” fue presuntamente atacado a balazos por un elemento retirado de la 28 Zona Militar. Tras permanecer varios días hospitalizado, el lomito murió a consecuencia de las heridas.

Los manifestantes sostienen que el animal solo ladró para advertir su presencia y proteger el espacio donde recibía alimento y resguardo. La marcha partió de las instalaciones militares y concluyó en el Zócalo de la capital oaxaqueña. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no reporta personas detenidas por este caso.

“Estamos ya muy avanzados en el término de la carpeta de investigación, se han logrado identificar cómo se llevaron las cosas; ha habido una serie de declaraciones que nos han permitido determinar eso, y estamos ya por solicitar los documentos necesarios para acreditar la responsabilidad y dar con el responsable” Bernardo Rodríguez Alamilla / fiscal de Oaxaca

Además de exigir el esclarecimiento de la muerte de “Mau”, los participantes demandaron reformas al Código Penal para que cualquier forma de maltrato animal sea sancionada con penas de cárcel.

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