Divide al Senado advertencia de Trump sobre cárteles en México

Las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el avance del crimen organizado en México encendieron el debate en el Senado, donde Morena, PAN, PRI y Partido Verde fijaron distintas posturas.

Durante su intervención en la ONU, Trump habló sobre el control territorial de los cárteles en México. Legisladores oficialistas defendieron la estrategia de seguridad, mientras que integrantes de la oposición cuestionaron los resultados frente a la delincuencia.

Noroña responde a Trump por crimen organizado en México

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense y señaló que Estados Unidos debería comenzar por combatir al crimen organizado dentro de su propio territorio.

“El gobierno de Estados Unidos que hoy en la ONU, su presidente dijo que quiere combatir el crimen organizado, bien haría en empezar a combatirlo en su territorio”.

Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez, aseguró que los dichos de Trump no deben sorprender debido a su estilo.

“Lo que pasa en este país es una lucha permanente, por supuesto, contra el crimen organizado, contra la delincuencia, eso es lo que hacemos todos los días”, afirmó.

Partido Verde defiende estrategia de seguridad

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, defendió los resultados del gabinete de seguridad. Aseguró que en dos años los homicidios dolosos han disminuido más de 50%.

También reconoció que todavía existen pendientes en la materia.

“Por supuesto que tenemos que tener autocrítica y saber que hace falta mucho por hacer en materia de seguridad”, expresó.

PAN y PRI cuestionan situación de seguridad en México

Desde el PAN, la senadora Lilly Téllez calificó como una “vergüenza” internacional el mensaje de Trump. Retomó la declaración del presidente estadounidense sobre la necesidad de que México recupere el control de su territorio.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, sostuvo que las declaraciones de Trump reflejan la situación de inseguridad que, afirmó, existe en distintas regiones del país.

Añorve aseguró que los cárteles “se han apropiado de muchas regiones” y cuestionó las decisiones tomadas para enfrentar a estas organizaciones.

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