Congreso CDMX ofrece asesoría notarial gratuita y descuentos en trámites patrimoniales

Asesoría notarial gratis en CDMX Foto: Cuartoscuro

El Congreso de la Ciudad de México puso en marcha una jornada de asesoría notarial gratuita y descuentos en trámites patrimoniales, que permanecerá vigente hasta el próximo 25 de septiembre.

¿Dónde ofrecen asesoría notarial gratuita en CDMX?

La Jornada de Asesoría y Descuentos Notariales: Certeza Jurídica al Alcance de Todas y Todos se realiza en el lobby del edificio Zócalo del recinto de Donceles y Allende, ubicado en Plaza de la Constitución número 7, colonia Centro

En el lugar se instalaron mesas de atención gratuita, donde integrantes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México ofrecen asesoría personalizada a las personas interesadas en revisar su situación jurídica y patrimonial.

La jornada contempla orientación relacionada con distintos trámites y documentos, además de descuentos en servicios notariales, con el objetivo de facilitar a la población la regularización de asuntos relacionados con su patrimonio.

El inicio de las actividades estuvo encabezado por la diputada María del Rosario Morales Ramos, presidenta de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, y Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinadora de Morena.

Jornada busca fortalecer la certeza patrimonial

Durante el acto inaugural, Xóchitl Bravo Espinosa destacó la importancia de que las personas cuenten con documentación que acredite la situación jurídica de sus propiedades.

La legisladora mencionó que en la Ciudad de México se han presentado denuncias relacionadas con despojo de bienes inmuebles y señaló que la falta de certeza jurídica puede generar conflictos sobre la propiedad.

Por ello, invitó a las y los capitalinos a acudir a las mesas de atención para recibir orientación y, en su caso, avanzar en la regularización de sus trámites.

¿Hasta cuándo estará la jornada notarial?

La Jornada de Asesoría y Descuentos Notariales estará disponible hasta el 25 de septiembre en el lobby del edificio Zócalo del Congreso capitalino.

La actividad se lleva a cabo como parte del Convenio General de Colaboración y Coordinación para la Gestión Social de Servicios Notariales, firmado entre el Congreso de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios el 11 de diciembre de 2024.

Las personas interesadas pueden acudir a las mesas de atención para conocer las opciones disponibles y recibir información sobre sus trámites patrimoniales.

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