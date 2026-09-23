Trump y Delcy Rodríguez tienen primer encuentro durante Asamblea General de la ONU

Foto: AFP PHOTO / VENEZUELAN PRESINDENCY / HANDOUT

Este martes, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tuvieron en Nueva York su primer encuentro tras la caída y captura de Nicolás Maduro, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez, que gobierna desde ese momento bajo las directrices de Washington, calificó de “histórica” la reunión en un mensaje en redes sociales, en el que también divulgó una foto de los dos sonriendo y en la que se le ve a ella haciendo el gesto de “victoria” y a Trump con el pulgar en alto.

Según la líder venezolana, conversó con el magnate republicano “sobre el fortalecimiento de la relación bilateral” y “el avance de una agenda de cooperación”, agregando que “Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”.

La reunión se produjo al margen de una recepción que acostumbra a dar el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales que participan en la cita anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete Susie Wiles y el consejero Stephen Miller estuvieron presentes en el encuentro del lado estadounidense, según una fuente de la Casa Blanca.

Desde la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense impulsa la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando a su país un acceso privilegiado a sus reservas de petróleo. Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65 mil millones de barriles.

El objetivo oficial de Washington, según ha explicado Rubio, es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías. Sin embargo, Trump ha dicho recientemente que Venezuela aún “no está lista” para las elecciones que reclama la oposición, que además denuncia que aún hay presos políticos en el país.

Apremiado por la guerra en Irán, que ha provocado alzas del precio del crudo, Trump privilegia el suministro de hidrocarburos de Venezuela, lanzando desde la tribuna de la ONU que “el botín pertenece a los vencedores”, pues “si suman (las reservas de) Estados Unidos y Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo”.

La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018. También, se reunió el lunes con el secretario general de la ONU y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.

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