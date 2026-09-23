¿Depositas más de 15 mil pesos? SAT puede revisar tu dinero

Tus depósitos bajo la lupa del SAT. Foto: Cuartoscuro

El SAT puede revisar los depósitos en efectivo de más de 15 mil pesos cuando detecta movimientos que no coinciden con los ingresos reportados por un contribuyente. La autoridad fiscal puede solicitar información para conocer el origen de los recursos y comprobar que existe congruencia con la situación fiscal.

¿Por qué el SAT revisa los depósitos en efectivo?

Las instituciones financieras tienen obligaciones de informar determinadas operaciones a las autoridades fiscales.

Por ello, los movimientos bancarios pueden ser utilizados para realizar verificaciones cuando existen diferencias entre el dinero que entra a una cuenta y los ingresos declarados. Un depósito en efectivo, por sí mismo, no es ilegal ni genera automáticamente una multa. El punto central es que el contribuyente pueda acreditar de dónde provienen los recursos.

¿Qué pasa si el SAT detecta diferencias?

Si durante una revisión el SAT encuentra discrepancias entre los depósitos y los ingresos declarados, puede solicitar al contribuyente información o documentación para aclarar la situación.

Entre los documentos que pueden ayudar a demostrar el origen del dinero se encuentran:

Contratos

Comprobantes de pago

Estados de cuenta

Facturas

Documentos relacionados con préstamos

Comprobantes de operaciones por ventas

Documentación relacionada con herencias

¿El SAT puede imponer multas?

Sí, pero no simplemente por realizar un depósito en efectivo superior a 15 mil pesos.

Las sanciones pueden derivar de una revisión en la que la autoridad determine que existen contribuciones omitidas, inconsistencias o incumplimientos de las obligaciones fiscales correspondientes.

Por ello, cuando el dinero recibido no corresponde directamente con un salario o ingreso habitual, es importante conservar la documentación que permita acreditar la operación.

¿Los depósitos de más de 15 mil pesos generan problemas?

No. La cantidad depositada no significa por sí misma que exista una infracción.

Lo relevante para una eventual revisión es la relación entre los movimientos bancarios y la información fiscal del contribuyente, así como la posibilidad de justificar el origen de los recursos.

La recomendación es conservar los comprobantes de operaciones importantes y mantener actualizada la información fiscal para poder aclarar cualquier requerimiento de la autoridad.

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