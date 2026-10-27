Se incendia tienda de motos en Toluca y provoca intenso despliegue de bomberos

Incendio en Toluca. Foto: Protección Civil del Estado de México

Un incendio en una tienda de motocicletas eléctricas provocó la movilización de bomberos y policías la noche de este lunes en el centro de Toluca, Estado de México. Como medida preventiva, se desalojó la plaza comercial ubicada junto al establecimiento. Hasta el momento, las autoridades reportan cero personas lesionadas.

El negocio afectado, identificado como Neo Moto Bike, se encuentra entre las calles Morelos y Rayón. El siniestro generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital mexiquense.

Personal de la Coordinación General de #ProtecciónCivilEdoMéx, se encuentra en el cruce de las calles Morelos y Rayón, en #Toluca, donde se registra un incendio en un establecimiento. pic.twitter.com/WpKeGtktjc — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) October 27, 2026

Incendio en Toluca moviliza a bomberos de cuatro municipios

De acuerdo con información del Gobierno municipal, alrededor de las 21:30 horas se recibió el reporte de fuego al interior del establecimiento. Policías municipales que realizaban recorridos de vigilancia acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública acordonaron la zona y realizaron cierres viales en calles cercanas para facilitar el acceso de las unidades de auxilio y las labores para controlar las llamas.

🚨 #Incendio en negocio de motos moviliza a cuerpos de emergencia en el centro de #Toluca. Bomberos de #SanMateoAtenco y una pipa del @OpdapasSMA apoyan en las labores para sofocar el fuego. 🔥🚒 #ÚltimaHora pic.twitter.com/jvqXPnM5Te — Gobierno de San Mateo Atenco (@SanMateoAGob) October 27, 2026

Debido a la magnitud del incendio, bomberos de Xonacatlán, Metepec y San Mateo Atenco se sumaron a las tareas junto con las corporaciones de Toluca, con el objetivo de sofocar el fuego y evitar que se extendiera a inmuebles cercanos. Asimismo, elementos de la Ciudad de México se desplazan al lugar para apoyar en las labores.

#AlMomento, informo que se encuentra en camino personal y unidades en apoyo al fuerte incendio que se registra en un centro comercial en la zona centro del Municipio de Toluca, Estado de México. Continuo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/SmwckT8IcG — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 27, 2026

Desalojan Gran Plaza Toluca y movilizan pipas de agua

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el desalojo de personas de la plaza comercial contigua al establecimiento. También exhortaron a la población a evitar el área y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

En las maniobras participan el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), que apoyan con pipas para garantizar el suministro de agua durante los trabajos de los bomberos.

🚒 Seguimos trabajando para controlar el incendio en el centro de #Toluca.



Agradezco el apoyo de Protección Civil y Bomberos Toluca de municipios vecinos, la #CAEM y nuestro Organismo Agua y Saneamiento de Toluca. pic.twitter.com/OYFgGosh27 — Ricardo Moreno (@rimoba) October 27, 2026

¿Qué provocó el incendio en Neo Moto Bike?

De manera preliminar, se presume que el fuego pudo comenzar por un cortocircuito. Sin embargo, las causas deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Las labores para sofocar el incendio continúan, mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar el siniestro y reducir el riesgo para los establecimientos cercanos.

#Transeúte Autoridades siguen trabajando hasta controlar el incendio en el centro de #Toluca. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. La seguridad de las familias es nuestra prioridad. https://t.co/cmhWYtMqGL — Transeúnte (@transeunteinfo) October 27, 2026

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