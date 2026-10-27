Ya está encendido el corredor lumínico por el Día de Muertos en Paseo de la Reforma

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Con 22 estaciones y tres túneles de luz, este lunes se inauguró el recorrido Reforma Lumínica: El Camino a la Luz y el Mural a un Corazón Grande sobre Avenida Paseo de la Reforma con instalaciones alusivas al Día de Muertos.

Asimismo, en el Zócalo capitalino se instalará una ofrenda monumental que tendrá una Catrina de 32 metros de alto, figuras de ajolotes, espectáculo de iluminación y un jardín de cempasúchil producido en la ciudad.

¿Qué hay de Día de Muertos en Paseo de la Reforma?

Por la noche, la jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó el encendido de las instalaciones, que además de contar con 22 estaciones y tres túneles de luz, tiene adornos en postes y remates con flores de cempasúchil.

El recorrido abarca desde El Caballito, cerca del Metro Hidalgo, hasta la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec.

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De igual forma, entre las instalaciones figuran arcos luminosos representando el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, así como figuras de xoloitzcuintles, asociados con el tránsito de las almas hacia el Mictlán, además del mural interactivo Un Corazón Grande Nunca Se Olvida, para que los visitantes escriban mensajes con recuerdos de sus seres queridos.

Toda vez que al recorrido se sumará el Gran Desfile Monumental del Día de Muertos, que se llevará a cabo este sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, que irá de la Puerta de los Leones, por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo, hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

A la par de la ofrenda monumental en la Plaza de la Constitución, que además de contar con una Catrina de 32 metros de altura, figuras de ajolotes, jardín de cempasúchil y un espectáculo de luces en los edificios de alrededor del Zócalo.

Con motivo del Día de Muertos, la Secretaría de Turismo capitalina contempla más de cinco mil actividades en las 16 alcaldías de la ciudad, con opciones que van desde lo cultural a lo recreativo, como presentaciones musicales, la Feria del Cempasúchil y ofrendas en diversos puntos.

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