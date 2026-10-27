¡Ya no pudieron escapar! Caen cinco mujeres carteristas en el Centro Histórico de CDMX

Detienen a cinco presuntas carteristas. Foto: SSC

Cinco mujeres señaladas por presuntamente robar pertenencias como carteristas en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México fueron detenidas este lunes por elementos de la Policía, luego de que cámaras del C2 detectaran cómo rodearon a una mujer para sustraer objetos de su mochila.

SON FEAS y SON RATERAS… del CENTRO HISTÓRICO

Así andaban estas tipas robando carteras, tels, bolsas… en @centrohistormex

Aprovechaban la multitud, se metían entre la gente y robaban.

Agentes de @SSC_CDMX Sector Centro las descubrieron y detuvieron.

Así acabaron

Fernanda… pic.twitter.com/lq8CTBQEyw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 26, 2026

Cámaras del C2 detectan robo en el Centro Histórico

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Francisco I. Madero e Isabel la Católica, donde las cinco mujeres rodearon a una transeúnte que llevaba una mochila en la espalda.

De acuerdo con el reporte, las presuntas responsables sacaron pertenencias de la mochila sin que la víctima se diera cuenta.

Un monitorista del C2 observó la situación y alertó a los policías en campo, quienes acudieron al sitio para detener a las cinco mujeres.

¿Qué les encontraron a las cinco carteristas?

Durante una revisión preventiva, los oficiales encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular azul y una cartera con diversas identificaciones y tarjetas bancarias.

Los objetos fueron reconocidos y reclamados por las víctimas, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Dos detenidas tienen antecedentes penitenciarios

La SSC informó que dos de las cinco mujeres detenidas cuentan con ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Las detenciones ocurrieron tras la intervención de los policías, alertados por el monitoreo de las cámaras de videovigilancia.

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