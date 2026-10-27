Aeroméxico anuncia 3 nuevos vuelos directos a Estados Unidos con 7 frecuencias semanales

Aeroméxico. Foto: AFP.

Desde enero de 2027, Aeroméxico tendrá tres nuevas rutas directas entre la Ciudad de México y Estados Unidos, con la adición de frecuencias semanales a Orange County, Fort Lauderdale y Portland.

El anuncio se suma al de septiembre, cuando la aerolínea presentó sus conexiones entre la CDMX y Milán, Jamaica y Bahamas, así como desde Guadalajara a Nueva York y París, que iniciarán entre diciembre de este año y abril próximo.

🚨 ALERTA DE NUEVAS RUTAS A USA 🚨🇺🇸​



📍 Ciudad de México → Orange County​

📍 Ciudad de México → Fort Lauderdale​

📍 Ciudad de México → Portland​



🎢 Viaja a Orange County a partir del 11 de enero de 2027 con 7 vuelos semanales.​

🌴 Vuela a Fort Lauderdale a partir del 14 de… — Aeroméxico (@Aeromexico) October 26, 2026

¿A dónde serán las nuevas rutas de Aeroméxico?

Este lunes, Aeroméxico presentó tres nuevos destinos en Estados Unidos, con siete vuelos semanales, saliendo todos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con rutas directas a:

Orange County ​, California: 11 de enero

​, California: 11 de enero Fort Lauderdale​ , Florida: 14 de enero

, Florida: 14 de enero Portland​, Oregón: 21 de enero

Mientras que estas nuevas frecuencias, aunque compartidas con Delta Air Lines, que opera actualmente los vuelos con esos destinos, tienen la característica de que serán realizadas por Aeroméxico y sin escalas.

Toda vez que la medida se da tras el levantamiento de la restricción a nuevos vuelos impuesta por el gobierno de Estados Unidos al considerar que México había violado el acuerdo binacional firmado hace más de una década, al reducir los espacios y las operaciones de carga en el AICM, con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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