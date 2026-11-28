Ajusco. Foto: Cuartoscuro.

La tormenta invernal provocó el cierre temporal de los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en la zona del Ajusco, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México. La medida se tomó debido a las condiciones climáticas registradas en la zona y busca prevenir riesgos para quienes visitan estos puntos.

⚠️ ¡Aviso importante!



Por seguridad, te pedimos evitar visitar el Pico del Águila y la Cruz del Marqués, cuyos accesos permanecerán cerrados temporalmente debido a las condiciones climáticas por la tormenta invernal. ❄️🌨️🏔️ pic.twitter.com/kEv9zrXJiG — Corenadr (@corenadr) November 28, 2026

¿Qué zonas del Ajusco permanecerán cerradas por la tormenta invernal?

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades ambientales, los cierres corresponden a los accesos de dos puntos ubicados en la zona del Ajusco:

Pico del Águila

Cruz del Marqués

La restricción se estableció debido a las condiciones climáticas ocasionadas por la tormenta invernal. La medida fue anunciada por la Sedema, a través de la Corenadr, junto con las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco.

En su mensaje, las autoridades recomendaron evitar la zona para prevenir posibles riesgos. Por ello, quienes tenían contemplado acudir a alguno de estos puntos deberán tomar en cuenta que los accesos permanecerán cerrados temporalmente.

¿Cuándo reabrirán los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués?

Hasta el momento, el aviso de las autoridades ambientales no establece una fecha ni un horario para la reapertura de los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués.

La Sedema informó que la reapertura se dará a conocer oportunamente mediante sus canales oficiales, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los próximos avisos.

Mientras tanto, la recomendación es evitar acudir a estos sitios y respetar la restricción establecida por las autoridades y las comunidades de la zona.

La dependencia señaló que el cierre es temporal y responde a las condiciones climáticas relacionadas con la tormenta invernal.

Albergue Alpino pide no acercarse al Pico del Águila ni a la Cruz de Marqués

El Albergue Alpino informó que permanecerá cerrado el acceso al Pico del Águila y a la Cruz de Marqués, mientras prevalezcan las condiciones climatológicas actuales. Por ello, pidió a los visitantes evitar realizar ascensos por cuenta propia y respetar la restricción.

La administración explicó que la medida busca proteger a todos los visitantes, incluidos senderistas principiantes y familias que no cuentan con la misma preparación o experiencia para enfrentar las condiciones del clima.

Asimismo, señaló que el cierre no responde a la falta de confianza en los senderistas experimentados, sino a una decisión preventiva para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas.

Finalmente, pidió a la comunidad respetar la restricción y esperar a que existan mejores condiciones para visitar la montaña.

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