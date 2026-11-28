¿Planeabas subir al Ajusco? Cierran accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués
La tormenta invernal provocó el cierre temporal de los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en la zona del Ajusco, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México. La medida se tomó debido a las condiciones climáticas registradas en la zona y busca prevenir riesgos para quienes visitan estos puntos.
¿Qué zonas del Ajusco permanecerán cerradas por la tormenta invernal?
De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades ambientales, los cierres corresponden a los accesos de dos puntos ubicados en la zona del Ajusco:
- Pico del Águila
- Cruz del Marqués
La restricción se estableció debido a las condiciones climáticas ocasionadas por la tormenta invernal. La medida fue anunciada por la Sedema, a través de la Corenadr, junto con las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco.
En su mensaje, las autoridades recomendaron evitar la zona para prevenir posibles riesgos. Por ello, quienes tenían contemplado acudir a alguno de estos puntos deberán tomar en cuenta que los accesos permanecerán cerrados temporalmente.
¿Cuándo reabrirán los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués?
Hasta el momento, el aviso de las autoridades ambientales no establece una fecha ni un horario para la reapertura de los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués.
La Sedema informó que la reapertura se dará a conocer oportunamente mediante sus canales oficiales, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los próximos avisos.
Mientras tanto, la recomendación es evitar acudir a estos sitios y respetar la restricción establecida por las autoridades y las comunidades de la zona.
La dependencia señaló que el cierre es temporal y responde a las condiciones climáticas relacionadas con la tormenta invernal.
Albergue Alpino pide no acercarse al Pico del Águila ni a la Cruz de Marqués
El Albergue Alpino informó que permanecerá cerrado el acceso al Pico del Águila y a la Cruz de Marqués, mientras prevalezcan las condiciones climatológicas actuales. Por ello, pidió a los visitantes evitar realizar ascensos por cuenta propia y respetar la restricción.
La administración explicó que la medida busca proteger a todos los visitantes, incluidos senderistas principiantes y familias que no cuentan con la misma preparación o experiencia para enfrentar las condiciones del clima.
Asimismo, señaló que el cierre no responde a la falta de confianza en los senderistas experimentados, sino a una decisión preventiva para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas.
Finalmente, pidió a la comunidad respetar la restricción y esperar a que existan mejores condiciones para visitar la montaña.
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