Café caliente y cobijas: CDMX sale a las calles para combatir el frío
Con café caliente, cobijas y ropa de abrigo, CDMX apoya a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.
Ante las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX), las brigadas del Gobierno capitalino recorren las calles con café caliente, pan, cobijas y ropa de abrigo para apoyar a quienes más lo necesitan.
Como parte de estas acciones, la administración encabezada por Clara Brugada también ofrece servicios médicos y vacunas a personas en situación de calle para proteger su salud durante la temporada de frío.
Gorros, bufandas y cenas calientes para hacer frente al frío
El Gobierno de la CDMX informó que, hasta el momento, ha entregado los siguientes apoyos:
- 21 mil 200 cenas calientes.
- 21 mil 200 kits de invierno con gorro, bufanda y guantes.
- 21 mil 200 prendas de abrigo, entre chamarras y sudaderas.
A estas entregas se suman 300 vacunas contra neumococo, COVID-19 e influenza, así como mil 300 atenciones médicas.
Además, todos los días se atiende a un promedio de mil 200 personas en cuatro puntos de la capital: la Alameda, Plaza de las Conchitas, Plaza de la Soledad y la Central de Abasto.
¿Por dónde pasarán las brigadas contra el frío en CDMX?
Con pan y café caliente, cuatro vehículos recorrieron calles de la alcaldía Cuauhtémoc, donde 321 personas recibieron cobijas, ropa de abrigo y kits de invierno.
Los recorridos continuarán el 29 y 30 de noviembre en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se concentra el 75% de la población en situación de calle de la capital.
Entre frío y lluvia, CDMX mantiene operativos
El frío no llegó solo. Las lluvias persistentes en las 16 alcaldías también movilizaron a elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Las brigadas atendieron la caída de dos árboles, cuatro ramas y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad.
¡Que no se te olvide la chamarra!
Ante las bajas temperaturas, las autoridades capitalinas recomendaron a la población abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada sobre las condiciones del clima.
También pidieron evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados, cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, y reportar a quienes necesiten apoyo o un lugar para resguardarse del frío.
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