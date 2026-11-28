Gorros, bufandas y cenas calientes para hacer frente al frío. @SEBIEN_cdmx

Ante las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX), las brigadas del Gobierno capitalino recorren las calles con café caliente, pan, cobijas y ropa de abrigo para apoyar a quienes más lo necesitan.

Como parte de estas acciones, la administración encabezada por Clara Brugada también ofrece servicios médicos y vacunas a personas en situación de calle para proteger su salud durante la temporada de frío.

Gorros, bufandas y cenas calientes para hacer frente al frío

El Gobierno de la CDMX informó que, hasta el momento, ha entregado los siguientes apoyos:

21 mil 200 cenas calientes.

21 mil 200 kits de invierno con gorro, bufanda y guantes.

21 mil 200 prendas de abrigo, entre chamarras y sudaderas.

A estas entregas se suman 300 vacunas contra neumococo, COVID-19 e influenza, así como mil 300 atenciones médicas.

Además, todos los días se atiende a un promedio de mil 200 personas en cuatro puntos de la capital: la Alameda, Plaza de las Conchitas, Plaza de la Soledad y la Central de Abasto.

¿Por dónde pasarán las brigadas contra el frío en CDMX?

Con pan y café caliente, cuatro vehículos recorrieron calles de la alcaldía Cuauhtémoc, donde 321 personas recibieron cobijas, ropa de abrigo y kits de invierno.

Los recorridos continuarán el 29 y 30 de noviembre en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se concentra el 75% de la población en situación de calle de la capital.

Entre frío y lluvia, CDMX mantiene operativos

El frío no llegó solo. Las lluvias persistentes en las 16 alcaldías también movilizaron a elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Las brigadas atendieron la caída de dos árboles, cuatro ramas y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad.

¡Que no se te olvide la chamarra!

Ante las bajas temperaturas, las autoridades capitalinas recomendaron a la población abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada sobre las condiciones del clima.

También pidieron evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados, cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, y reportar a quienes necesiten apoyo o un lugar para resguardarse del frío.

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