Megamarcha nacional de trabajadores del IMSS en CDMX: ruta, horarios y demandas

Trabajadores del IMSS convocaron a una megamarcha en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX) este viernes 30 de octubre, a partir de las 15:00 horas, para exigir mejoras salariales, cambios en el sistema de pensiones y mayores recursos para el sector salud, entre otras demandas laborales y sindicales.

La movilización tendrá como punto de partida el Centro Médico Nacional Siglo XXI y se prevé que avance hacia las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ubicadas en Zamora 107. Las protestas forman parte de una serie de acciones que trabajadores han anunciado en distintas entidades del país.

Mapa Megamarcha del IMSS. Imagen: UnoTV

Ruta de la megamarcha del IMSS en CDMX

La concentración está programada para las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde ahí, los participantes marcharán hacia el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, cuya dirección es Zamora 107.

El recorrido podría generar afectaciones a la circulación en las calles y avenidas por donde avance el contingente.

Los trabajadores convocaron a la movilización bajo las consignas de defensa de la salud, el trabajo y la seguridad social. También advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener una respuesta a sus exigencias.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas planteadas por los trabajadores se encuentran:

Aumento salarial del 10% al salario tabular

Destinar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, para incrementar los recursos destinados a este rubro

Una jubilación con pensión, de acuerdo con su exigencia de mejores condiciones para el retiro

La destitución de Rafael Olivos como dirigente sindical, una de las demandas relacionadas con la representación de los trabajadores

Los manifestantes sostienen que sus reclamos están relacionados con las condiciones laborales, la seguridad social y el funcionamiento del sistema de salud. Asimismo, han denunciado lo que describen como intentos de la “maquinaria estatal” por reprimir su movimiento.

Las demandas forman parte de un conflicto que, de acuerdo con la convocatoria, no se limita a la capital del país, sino que contempla acciones en otras entidades.

Recomendaciones ante la megamarcha

Quienes tengan previsto circular por la zona del Centro Médico Nacional Siglo XXI o dirigirse hacia el área de Zamora 107 deberán considerar posibles retrasos durante la tarde del viernes.

Hasta el momento se recomienda:

Consultar los avisos de tránsito de la CDMX antes de salir y durante el trayecto

Evitar, si es posible, las calles por donde avance el contingente y las inmediaciones de los puntos de concentración

Considerar el transporte público para los desplazamientos por las zonas que pudieran registrar afectaciones

Anticipar los tiempos de traslado y prever rutas alternas de acuerdo con los cierres que anuncien las autoridades

Las alternativas específicas dependerán de las vialidades que se vean afectadas y de los dispositivos de tránsito que se implementen. Por ello, conviene revisar los reportes de movilidad el mismo día de la movilización.

¿Qué protestas habrá paralelamente en los 32 estados de México?

La convocatoria de los trabajadores contempla que las manifestaciones no se concentren únicamente en la CDMX. De manera paralela, se anunciaron acciones de protesta en las 32 entidades de la República, con modalidades que pueden variar según la organización local.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Bloqueos en vialidades

Cierres intermitentes de circulación

Mítines relámpago en distintos puntos

Marchas locales organizadas por trabajadores de cada entidad

Estas acciones buscan dar alcance nacional a las demandas laborales y de seguridad social.

Además, los trabajadores anunciaron una asamblea constituyente para el 31 de octubre, en la que definirán la organización del movimiento y elegirán representantes por cada 350 trabajadores, considerando el turno y la unidad hospitalaria.

Gobierno anuncia plan de acción para los próximos 120 días en el IMSS

Apenas hace unos días, el Gobierno federal anunció un plan de acción para el IMSS con medidas que se implementarán durante los próximos 120 días, equivalentes a cuatro meses. La presentación ocurre en medio de las movilizaciones de trabajadores de la salud, quienes exigen el abasto de insumos y mejores condiciones laborales en las unidades médicas del IMSS.

El director general del organismo, Zoé Robledo, presentó la estrategia, integrada de 12 puntos. El plan establece una ruta de acciones para los próximos cuatro meses, en un contexto marcado por los reclamos del personal sanitario sobre las condiciones en las que desempeña sus labores y la disponibilidad de materiales para brindar atención médica.

Aumento salarial del 8% similar para la base trabajadora

Basificación de 10 mil 939 trabajadores

Contratación expedita de 2 mil 500 especialistas

Adquisición de 100 equipos de alta tecnología

Adquisición de 2 mil 917 equipos médicos

18 mil camillas y camas nuevasw

Programa de mantenimiento emergente para instalaciones

Programa expedito para insumos

Modernización de almacenamientos y centros de distribución de medicamentos basado en la automatización

Reducción en el tiempo para las cirugías

No reducción de citas en periodo de fin de año

Fortalecimiento de las salas de urgencias

Sin embargo, los convocantes señalaron que continuarán con sus acciones hasta recibir una respuesta a sus exigencias. La movilización de este viernes en la CDMX y las actividades previstas en los estados forman parte de esa estrategia de organización y protesta.

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