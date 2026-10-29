CDMX casi se queda sin espacio para los muertos: sólo 7.39% de las tumbas está disponible

Buscar un lugar en un panteón de CDMX puede ser un reto. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México tiene un problema con los cementerios, pues gran parte de sus espacios destinados para sepulturas están ocupados y sólo el 7.39% del total de tumbas está disponible para más muertos.

Con la cercanía de la celebración del Día de Muertos, el panorama se hace más visible cuando los deudos visitan las tumbas en los panteones. La saturación es innegable y deja la duda de qué hacer ante la falta de espacio para sepultar a un ser querido en la capital.

Panteones de CDMX: más del 90% de las fosas o tumbas están ocupadas

De acuerdo con las cifras de 2024 encontradas en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la capital cuenta con 693 mil 633 fosas o tumbas, de las cuales 642 mil 337 están ocupadas y 51 mil 296 disponibles. Esto significa que sólo el 7.39% de las fosas o tumbas tiene espacio para nuevas sepulturas. En otras palabras, alrededor de nueve de cada 10 espacios de este tipo ya tienen una sepultura.

El panorama también incluye otras modalidades para alojar restos humanos, como las criptas familiares y los nichos. En el caso de las criptas, se reportan 4 mil 332 espacios identificados: 2 mil 513 ocupados y mil 521 disponibles. Además, hay 992 cuyo estatus no está identificado si hay ocupación o no.

En cuanto a los nichos, se registran 16 mil 223 en total. De ellos, 12 mil 159 están ocupados y 3 mil 110 disponibles; otros 954 aparecen como no identificados.

La saturación es perceptible para quienes acuden a los cementerios. Fernando Muñoz, usuario de un panteón, describe la situación:

“Sí, ya está muy saturado el panteón. Si volteas para todos lados, ya está muy lleno. Hay muy poco espacio para las tumbas”.

Exhumar restos y recuperar espacios, algunas de las alternativas

Ante la falta de espacio, algunos cementerios buscan aprovechar mejor la superficie disponible. Una de las estrategias consiste en aumentar la profundidad de las fosas, mientras que la recuperación de sepulturas permite reutilizar espacios para otras familias.

Samuel Otero González, subdirector de Panteones de la alcaldía Miguel Hidalgo, explicó que, después de siete años de haber sepultado a una persona, sus restos deben exhumarse para recuperar la fosa y ponerla a disposición de otra familia que la necesite, es decir, se elimina la modalidad de perpetuidad, en la que las familias pagan un derecho para conservar el espacio indefinidamente.

Desde 2024, la administración capitalina también apuesta por recuperar fosas y nichos abandonados. Sin embargo, estas acciones no eliminan la presión sobre los cementerios ni resuelven por sí solas la necesidad de contar con nuevos espacios para las sepulturas.

Cremación, otra opción ante la falta de espacio en los panteones

La saturación lleva a algunas familias a considerar la cremación como alternativa a la sepultura tradicional. No obstante, la decisión puede entrar en conflicto con las creencias, costumbres y tradiciones de quienes prefieren conservar los restos de sus seres queridos en una tumba.

Mauricio Hernández Guerrero, director general de Gobierno de Iztapalapa, señaló la necesidad de encontrar acuerdos entre autoridades y habitantes para abordar el tema de la muerte.

“Necesitamos ponernos de acuerdo la comunidad, el gobierno, entender que es muy importante la vida, pero también la muerte”, expresó.

La discusión implica no sólo recuperar espacios, sino también considerar las distintas formas en que las familias viven el duelo y deciden despedir a sus seres queridos.

Para quienes enfrentan una pérdida, encontrar un lugar donde sepultar a un familiar puede convertirse en una dificultad adicional en medio del duelo. En una ciudad donde sólo el 7.39% de las tumbas está disponible, despedir a un ser querido también implica enfrentar la falta de espacio para darle sepultura.

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