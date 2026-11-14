CDMX presentará temperaturas cálidas y ausencia de lluvia este sábado, prevé SMN

Clima en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México no tiene previstas lluvias para este sábado 14 de noviembre.

Por su parte, la temperatura tendrá un ligero aumento, pues se estiman máximas de 25 °C hacia la tarde.

Esta noche en la Ciudad de México, se prevé medio #nublado y ambiente #frío.#Temperatura actual: 16 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/T7LN68cYnj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 14, 2026

Calor, vientos y sin lluvias para este sábado 14 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 9 a 11 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C y en Toluca podrán alcanzar los 20 a 22 °C. Solo en el Estado de México se prevén lluvias aisladas.

A su vez, este 14 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección oeste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en caso de lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Encender intermitentes al manejar

Evita objetos que puedan caer

No cruces por lugares inundados

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

🔵 Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

🔵 Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

🔵… pic.twitter.com/jMN24AGHpg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 14, 2026

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