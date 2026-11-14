Pasajeros pasan hoy la noche en aeropuertos de Nueva York

Las compañías deben trasladar a cientos de miles de pasajeros afectados.

Una falla en los sistemas de radar y comunicación aérea de Estados Unidos provocó la suspensión de vuelos durante aproximadamente cuatro horas, lo que dejó a cerca de 1.5 millones de pasajeros sin poder volar y generó afectaciones en aeropuertos de todo el país.

Nueva York fue una de las zonas más afectadas, especialmente en los aeropuertos John F. Kennedy, Newark y LaGuardia, que en conjunto registran un promedio de 390 mil pasajeros diarios. Aunque las operaciones comenzaron a restablecerse, las autoridades advirtieron que las afectaciones podrían continuar durante varios días.

Desde el Aeropuerto LaGuardia, el corresponsal Edgar Costa informó que cientos de pasajeros se preparaban para pasar la noche en las instalaciones debido a las cancelaciones y retrasos.

Algunos viajeros intentaban dormir mientras otros buscaban información sobre la reprogramación de sus vuelos.

La situación también provocó discusiones entre pasajeros ante la falta de información sobre cuándo podrían continuar sus viajes.

Según el reporte, las personas afectadas serían reubicadas en otros vuelos, pero no recibirían indemnizaciones.

Parte de los equipos utilizados para el control aéreo en Estados Unidos son obsoletos y debieron reemplazarse hace al menos una década, existe la necesidad de invertir 50 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura.

Otra de las posibles explicaciones abordadas fue una reciente actualización de software, aunque no se confirmó que estuviera relacionada con la falla.

En redes sociales circularon versiones que vinculaban el incidente con problemas tecnológicos y decisiones políticas. Sin embargo, estas afirmaciones no esta confirmada,

Aunque los vuelos comenzaron a reanudarse, el impacto de las cuatro horas de suspensión podría extenderse durante los próximos días, debido a los retrasos acumulados y las conexiones afectadas.

Falla en radares de Estados Unidos obliga a suspender vuelos

El secretario de Transporte de Estados Unidos explicó que se detectó inestabilidad en los sistemas de radar y comunicación utilizados para controlar el tráfico aéreo en distintas regiones del país.

Al momento de la falla, había más de 3 mil 500 aviones en el aire, por lo que se inició una maniobra para que las aeronaves aterrizaran de manera segura.

De acuerdo con el funcionario, durante el operativo el número de aviones en el espacio aéreo se redujo a menos de 400.

La suspensión de despegues se mantuvo durante aproximadamente cuatro horas. Algunos vuelos internacionales fueron evaluados de manera individual para determinar si podían continuar sus operaciones.

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