Caravana migrante avanza por Chiapas; suma casi 110 kilómetros

Caravana migrante avanza por Chiapas. FOTO: UnoTV

La caravana migrante de más de 2 mil personas que ingresó a México el pasado 7 de noviembre continúa su recorrido por Chiapas. El contingente se dirige al municipio de Escuintla y hasta ahora ha recorrido casi 110 kilómetros.

Tras descansar bajo el domo del barrio Guadalupe y cerca del río Huixtla, los migrantes retomaron su camino. Se prevé que caminen unas seis horas más durante la noche.

Migrantes avanzan con lesiones y deshidratación

Algunos integrantes de la caravana “Dios con nosotros, el Señor nos protege” presentan cansancio, deshidratación y lesiones en los pies, por lo que reciben apoyo de elementos de emergencia.

El grupo está integrado principalmente por personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Hasta el momento, ninguna autoridad ha intentado detener su avance.

¿Hacia dónde se dirige la caravana migrante?

Se espera que el contingente continúe su recorrido durante el fin de semana y que posiblemente llegue a Arriaga, Chiapas, la próxima semana, para después cruzar hacia Oaxaca.

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