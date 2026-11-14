Restricciones de la FAA provocan cancelaciones y horas de espera en Cancún

Aeropuerto Internacional de Cancún. Foto: Uno TV

Las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos provocaron cancelaciones y retrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, este viernes 13 de noviembre. Algunos pasajeros que viajaban hacia Estados Unidos y Canadá tuvieron que esperar hasta ocho horas para conocer el estado de sus vuelos.

La situación generó largas filas y aglomeraciones en las terminales 3 y 4, donde los tableros comenzaron a mostrar vuelos demorados y cancelados. Entre los afectados había familias con menores de edad y viajeros que ya habían documentado su equipaje.

Cancún registra 52 vuelos demorados y 26 cancelaciones

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) informó que, a partir de las 16:00 horas, se registraron 52 vuelos demorados y 26 cancelaciones en las operaciones de salida relacionadas con aeropuertos de Estados Unidos y Canadá.

Las afectaciones ocurrieron después del anuncio de la FAA sobre la implementación de restricciones a las operaciones aéreas como medida preventiva de seguridad.

Alessia Amendolia, pasajera afectada, relató que llegó al aeropuerto a las 14:30 horas porque su vuelo estaba programado para las 16:30. Inicialmente, recibió avisos de retrasos de una hora, pero posteriormente le informaron que el vuelo había sido cancelado.

Pasó que llegué desde las 2:30 porque mi vuelo era a las 4:30 y nos dijeron que iba a ser demorado de una hora y una hora hasta que nos dijeron que ya estaba cancelado. No documentamos, había muchas horas para recoger el equipaje, son casi las 9, pues estuve seis horas y media y con una bebé es un poco difícil.

Pasajeros esperan durante horas sin información sobre sus vuelos

Otro de los afectados, Erick Brandon Solís, contó que su vuelo tenía programada la salida a las 16:00 horas, pero primero recibió un aviso de retraso de dos horas. Al llegar la hora de abordar, el vuelo no salió y la espera se prolongó una hora más, sin que los pasajeros recibieran información suficiente sobre cuándo podrían viajar.

Primero había un retraso de dos horas, no habían dado información. Había la opción de volar todavía, llegó la hora del abordaje y no ocurrió, se postergó una hora más y hasta que llegó. Mi vuelo era a las 4 de la tarde, dieron las 7 y todavía no.

Quienes ya habían documentado equipaje tuvieron que permanecer en el aeropuerto mientras se realizaba el proceso para recuperar sus maletas.

Secretaría de Turismo despliega operativo en el aeropuerto de Cancún

Ante las afectaciones, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo desplegó personal en las terminales del Aeropuerto Internacional de Cancún para brindar apoyo y orientación a los pasajeros afectados por las cancelaciones.

Mientras tanto, algunos viajeros comenzaron a gestionar reembolsos y alternativas para reorganizar sus traslados, ante la incertidumbre sobre cuándo podrían realizar sus vuelos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.