Jeshua Cisneros cumple un año desaparecido; familia acusa falta de avances

A un año de la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga, su familia sigue sin conocer su paradero. El joven desapareció el 13 de noviembre de 2025, cuando salió de la casa de un amigo rumbo a su hogar, en el Estado de México, pero nunca llegó.

Durante 365 días, sus padres han realizado búsquedas en distintos municipios, entregado información y sostenido reuniones con autoridades. Sin embargo, aseguran que no hay avances en la investigación y piden esclarecer la presunta participación de policías estatales.

Jeshua Cisneros: un año de búsqueda sin respuestas

Las últimas imágenes de Jeshua lo muestran caminando por una calle. Desde aquella noche, su familia comenzó una búsqueda que se ha extendido por calles, bosques, brechas y canales de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y municipios cercanos.

También han llevado sus recorridos a otras entidades, sin obtener resultados.

Luis Cisneros, padre del joven, asegura que la incertidumbre ha afectado profundamente a su familia.

“El único avance que tenemos hasta ahora es que cada vez estamos más acabados como familia”, expresó.

Familia señala a policías estatales en desaparición de Jeshua

Una de las principales zonas de búsqueda ha sido el Canal de Cuautitlán, donde se han concentrado esfuerzos para localizar al joven.

De acuerdo con Luis Cisneros, la principal línea de investigación apunta a la presunta participación de policías estatales, aunque señala que hasta ahora no se ha esclarecido su posible responsabilidad.

“Sigue siendo la principal línea de investigación, no hemos dado otra, tampoco la han deslindado”, afirmó.

El padre también cuestionó la respuesta de las autoridades municipales y aseguró que recibieron imágenes aproximadamente dos semanas después de la desaparición.

Madre de Jeshua crea colectivo de búsqueda y denuncia amenazas

Durante este año, Karla Lechuga, madre de Jeshua, fundó el colectivo Lirios Buscadores, integrado por más de 20 mujeres que buscan a familiares desaparecidos.

Karla también denunció haber recibido amenazas y aseguró que existe una campaña en su contra por señalar una posible desaparición forzada en el caso de su hijo.

Estas acusaciones forman parte de los señalamientos de la familia y no se ha informado de una conclusión oficial sobre la participación de agentes estatales.

Jeshua está por cumplir 20 años; su familia mantiene la búsqueda

Jeshua es aficionado a la música, el freestyle y el skateboard. En los próximos días cumplirá 20 años, mientras su familia continúa buscándolo.

Su padre hizo un llamado a los jóvenes para solidarizarse con las familias de personas desaparecidas.

“No esperes a que el horror llegue a tu casa, ponte la camiseta por alguien más”, expresó.

A un año de su desaparición, su familia sigue esperando respuestas sobre dónde está Jeshua y qué ocurrió aquella noche.

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