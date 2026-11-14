Es importante proteger los sistemas de navegación aérea: experta

La protección de los sistemas de navegación y comunicación aérea es fundamental para evitar fallas que pongan en riesgo las operaciones de los aviones. Así lo advirtió María Larriva, experta en aviación y controladora de tránsito aéreo durante 27 años, quien destacó la necesidad de reforzar la seguridad de estos equipos.

En entrevista con Uno TV, la especialista explicó que una falla en las comunicaciones puede provocar la suspensión de vuelos, debido a que los controladores pierden la capacidad de dar instrucciones a los pilotos y conocer las necesidades de las aeronaves.

María Larriva señaló que los gobiernos, todos, no solamente Estados Unidos, deben garantizar la protección de los equipos utilizados para controlar el tráfico aéreo, ya que existen dispositivos capaces de bloquear las señales de navegación y comunicación.

“Hay que mejorar la protección a los equipos para que no fallen. Hay que evitar las interferencias”, explicó.

La especialista advirtió que estas situaciones requieren atención de las autoridades para impedir que afecten la seguridad de las operaciones.

“Tenemos que proteger nuestros sistemas de control porque si fallan, fallamos todos”, afirmó.

¿Qué pasa cuando fallan las comunicaciones entre pilotos y controladores?

La experta explicó que la comunicación es uno de los elementos esenciales para mantener el orden y la seguridad en el espacio aéreo.

Cuando este sistema falla, los controladores no pueden transmitir instrucciones ni recibir información sobre las necesidades de los pilotos.

Ante una situación de este tipo, las medidas de seguridad incluyen:

Suspender nuevas operaciones aéreas mientras se atiende la falla.

mientras se atiende la falla. Evitar el ingreso de más aeronaves al espacio aéreo afectado.

Utilizar sistemas alternativos de comunicación y control.

Dirigir los aviones que ya están volando hacia aeropuertos seguros.

Larriva sostuvo que mantener las aeronaves en tierra es la decisión correcta cuando no existen condiciones para garantizar una comunicación adecuada.

¿Cómo afecta a México la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

La especialista explicó que los centros de control, por ejemplo Mazatlán y Monterrey reciben información de las autoridades estadounidenses cuando se restringe el ingreso de aeronaves a su espacio aéreo.

Esto obliga a reorganizar las operaciones y atender a los aviones que ya se dirigen hacia la frontera.

Los controladores deben coordinar con los pilotos aspectos como:

El aeropuerto alterno al que pueden dirigirse.

La cantidad de combustible disponible.

Las rutas y altitudes para llegar a un destino seguro.

Las decisiones tomadas junto con las aerolíneas.

Riva aclaró que estos procedimientos representan cambios en las instrucciones de vuelo y no necesariamente desorden en las operaciones.

Renovación de equipos y presupuesto, claves para la seguridad aérea

La especialista también destacó la importancia de mantener una inversión constante en los sistemas de control aéreo.

Explicó que los gobiernos deben garantizar recursos para renovar equipos, actualizar tecnología y mantener la capacidad de respuesta ante el volumen de operaciones.

Asimismo, señaló que cualquier sustitución tecnológica debe realizarse por etapas y únicamente cuando esté garantizado el funcionamiento del nuevo sistema.

Larriva consideró necesario investigar las causas de las fallas y reforzar la protección de los equipos.

Finalmente, subrayó que lo ocurrido en Estados Unidos deja una lección para todos los países sobre la necesidad de proteger sus sistemas de control aéreo.



