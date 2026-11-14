¿Por qué Morena quiere investigar la elección de 2006 y deja fuera otros fraudes?

Morena quiere, a toda prisa, investigar la elección de 2006. Tiene la confesión de Vicente Fox de haber ayudado a Felipe Calderón para vencer a López Obrador. Lo que Morena no tiene es memoria completa.



El 6 de julio de 1988 se cayó el sistema. El secretario de gobernación era Manuel Bartlett. Años después, la cuarta transformación le dio la CFE. Se investiga el fraude contra López Obrador… se perdona el fraude de Bartlett contra Cuauhtémoc Cárdenas.



En Morena el presente se lava con piedra pómez y el agua sucia que vaya a dar al pasado.



El retrovisor de Palacio Nacional elige sus fechas. Llega a 1999 con el INE de José Woldenberg y a 2006 con FOX… pero no a Sinaloa, en 2021, donde Morena no investiga los arreglos que se le señalan al “licenciado” Rubén Rocha Moya con “los chapitos” y “los mayos” para ganar la gubernatura de Sinaloa.



El pasado vale cuando se investiga todo… no solo lo que conviene al poder.

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