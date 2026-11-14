Cineteca Nacional presenta su 80 Muestra Internacional de Cine: películas que llegan a México

La Cineteca Nacional prepara una nueva edición de uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país: la 80 Muestra Internacional de Cine, que reúne 14 películas de distintas partes del mundo y propuestas que abordan temas como la migración, la amistad, la vejez y los cambios sociales.

El encuentro representa una celebración para varias generaciones de cinéfilos y tendrá funciones en la Cineteca Nacional, además de otras sedes universitarias, comerciales y espacios en distintos estados de la República. La programación ya comenzó a llegar a las salas durante este fin de semana.

80 Muestra Internacional de Cine: estas son algunas películas destacadas

Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña presentó una selección de seis películas que forman parte de esta edición.

Entre ellas destaca El jardín que soñamos, del director mexicano Joaquín del Paso. La cinta cuenta dos historias de migración que coinciden en los bosques de Michoacán: el recorrido de las mariposas monarca por el continente americano y el de una familia haitiana que atraviesa México en busca de una vida mejor.

Otra de las propuestas es El sentido de la vida, del cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi, director de Drive My Car. La película aborda la vida de adultos mayores en un asilo y la búsqueda de condiciones dignas durante esta etapa. Su protagonista recibió el premio a Mejor Actriz en Cannes.

Animación, amistad y reflexiones sobre la vejez

La selección también incluye Light Pillar, de Shu Shao, una propuesta que combina animación y actores reales. La historia sigue a un guardia de un estudio cinematográfico abandonado que comienza una aventura dentro de la realidad virtual.

Por su parte, La reina en el mar, del británico Lance Hammer, cuenta con la participación de Juliette Binoche. La actriz interpreta a una mujer cuya madre tiene Alzheimer y cuyo padre enfrenta la vejez. La cinta también plantea preguntas sobre la sexualidad durante la tercera edad.

Otra película destacada por Valdés Peña es Look, de Hirokazu Koreeda, que recorre 13 años de amistad entre dos niñas aficionadas al dibujo de anime y manga japonés. La historia reflexiona sobre las decisiones de vida y el valor de la amistad.

Cineteca Nacional recupera un clásico de Luis Buñuel

Como parte de la tradición de la muestra, también se proyectará una versión restaurada de La ilusión viaja en tranvía, del cineasta Luis Buñuel. La película sigue a dos trabajadores que roban un tranvía y viven una aventura surrealista por las calles de una Ciudad de México que ya no existe. En el elenco destacan Lilia Prado, Fernando Soto “Mantequilla” y Carlos Navarro.

La programación completa, así como las fechas y sedes de exhibición de las 14 películas, puede consultarse en el sitio oficial de la Cineteca Nacional.

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