¡No lloverá! SMN no prevé lluvia este sábado en CDMX, pero sí máximas de 27 grados

CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México no tendrá lluvias a lo largo de este sábado 31 de octubre.

Por su parte, la temperatura se mantendrá similar a los últimos días, con máximas de 27 °C hacia la tarde.

Calor, vientos y sin lluvias para este sábado 31 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En el Estado de México se esperan lluvias aisladas.

A su vez, este 31 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones en caso de lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayudar, marca al 911

Para esta tarde se pronostican #lluvias en la Ciudad de México. Toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en exteriores, en casa o si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/IEWA8lANf7 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2026

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