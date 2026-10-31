Un perro habría mordido a su hijo: Alcaldesa revela detalles del “mataperros” de la Condesa

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó la detención del presunto responsable del envenenamiento de perros en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. El caso dejó cuatro perros muertos y otros dos en estado crítico, aunque estos últimos lograron sobrevivir.

En entrevista con Uno TV, la alcaldesa explicó que la identificación del sospechoso fue posible gracias a videos de cámaras de vecinos, quienes colaboraron para reunir pruebas que fueron entregadas a la Fiscalía.

El responsable podría enfrentar hasta seis años de prisión, aunque la posible sanción dependerá de cómo se integre el expediente y se determine su responsabilidad.

¿Cómo identificaron al presunto mataperros de la Condesa?

Rojo de la Vega detalló que los primeros reportes llegaron el martes a las 7:00 de la mañana. Desde ese momento, personal de la alcaldía acompañó a los afectados para presentar las denuncias y brindar apoyo legal.

Aunque la alcaldía no tiene facultades para investigar delitos, su equipo revisó grabaciones de cámaras particulares para identificar al presunto responsable. Las pruebas fueron entregadas a la Fiscalía un día antes de la detención.

La alcaldesa destacó que la colaboración de los vecinos fue clave para ubicar al sospechoso.

El presunto “mata perros” cayó. 🫡 pic.twitter.com/E7yEtcrlvD — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 30, 2026

¿Por qué habría envenenado a los perros en la Condesa?

De acuerdo con información que la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió con la alcaldesa, el detenido habría declarado que un perro mordió a uno de sus hijos días antes.

Según esa versión, el hombre se habría molestado por lo ocurrido y posteriormente habría colocado carne con veneno en distintos puntos para dañar a los animales.

Esta explicación corresponde a lo que presuntamente declaró el detenido y no establece por sí misma su responsabilidad penal.

Limpian Parque España y refuerzan vigilancia tras envenenamiento

La alcaldesa informó que el Parque España fue sometido a una limpieza profunda, incluida la remoción de grava en el área destinada a perros.

También se realizaron labores de limpieza en otros espacios públicos:

Parque México

Parque Pushkin

Plaza Río de Janeiro

Aunque los cebos con carne envenenada únicamente fueron encontrados en Parque España, las autoridades decidieron intervenir otros parques como medida preventiva.

Además, se incrementó la vigilancia de la alcaldía y se solicitó mayor presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Quién es el detenido por el envenenamiento de perros?

Rojo de la Vega señaló que, según los datos que recibió de las autoridades, el sospechoso tiene tres nacionalidades: mexicana, estadounidense y española.

También indicó que aparentemente nació en México, tiene dos hijos y es vecino de la colonia Condesa.

La alcaldesa agregó que habitantes de la zona lo identificaban porque acostumbraba caminar por Parque España y calles cercanas.

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