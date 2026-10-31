Tiroteo en tienda de Halloween en California, EE. UU., deja un muerto y 6 heridos

Tiroteo en California. Foto ilustrativa: Getty

Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween dejó una persona muerta y seis heridas la noche del viernes en Fairfield, al norte de California, Estados Unidos. Al menos tres de los lesionados se encuentran en estado crítico, informó la policía.

El ataque ocurrió en un centro comercial, a unas horas de la celebración de Halloween en Estados Unidos. Las autoridades mantienen abierta la investigación y hasta el momento no han identificado a los responsables.

FBI Sacramento is aware of the shooting incident that occurred at a business on Gateway Boulevard in Fairfield, California, and we are deploying our Evidence Response Team to assist the Fairfield Police Department. We encourage the public to avoid the area.



Please follow… pic.twitter.com/oGKzQac20B — FBI Sacramento (@FBISacramento) October 31, 2026

Tiroteo ocurrió en una tienda Spirit Halloween de California

Los hechos se registraron poco antes de las 20:30 horas del viernes (tiempo local) en una sucursal de la cadena Spirit Halloween, ubicada en el centro comercial Solano Town Center, en la ciudad de Fairfield.

El comisario de Fairfield, Dan Marshall, informó que una persona perdió la vida y otras seis fueron trasladadas a hospitales por heridas de bala. De acuerdo con el funcionario, al menos tres víctimas permanecían en estado crítico.

Asimismo, Marshall señaló que el sitio continuaba bajo una intensa presencia policial mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes.

Policía de Fairfield busca a los responsables del ataque

El comisario indicó que las autoridades todavía no habían identificado al sospechoso o los sospechosos relacionados con el tiroteo.

DEVELOPING: Several shot at California’s Solano Town Center in Fairfield; major police response underway https://t.co/pHVwZN95t1 — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 31, 2026

La investigación continuaba durante la noche del viernes, por lo que la policía mantenía acordonada la zona del incidente y recopilaba información para esclarecer lo ocurrido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.