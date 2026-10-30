Hombre se prende fuego en la Glorieta de Insurgentes; policías evitan tragedia: Video

Transeúntes grabaron el intento de rescate de SSC. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un hombre se prendió fuego la tarde de este viernes en la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México, lo que provocó momentos de tensión entre peatones y usuarios que transitaban por una de las zonas más concurridas de la capital.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la persona envuelta en llamas mientras permanece en una de las áreas elevadas de la glorieta. En las imágenes también se observa la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes intentan alcanzarlo para auxiliarlo.

Persona en condición vulnerable se prende fuego en la glorieta del metro Insurgentes. @trafico889 @LupitaJuarezH pic.twitter.com/rRpzmwI5Ld — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 30, 2026

¿Qué pasó en la Glorieta de Insurgentes?

De acuerdo con los videos que circulan en plataformas digitales, el hombre prendió fuego a su cuerpo frente a decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Durante varios minutos, policías capitalinos realizaron maniobras para acercarse y controlar la situación, mientras testigos observaban la escena.

Finalmente, los uniformados lograron intervenir y el hombre fue retirado del lugar para recibir atención médica.

Servicios de emergencia atendieron al hombre

Tras ser rescatado, personal de emergencias brindó atención médica al hombre en el sitio.

Hasta el momento, la SSC de la Ciudad de México no ha emitido información adicional sobre su estado de salud, identidad o las causas que lo llevaron a prenderse fuego.

Hombre se prende fuego para morir en la glorieta de insurgentes, pero policías de @SSC_CDMX lo impiden, todo quedó grabado y al final los policías se llevaron los aplausos #Viral pic.twitter.com/vhdULLyj6Y — @ELPOLICIA (@ELPOLICIA8) October 30, 2026

Esperan más información oficial

La Glorieta de Insurgentes es uno de los puntos con mayor afluencia peatonal de la capital y en la zona suele registrarse la presencia de personas en situación vulnerable.

Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han informado si existe alguna investigación abierta relacionada con el caso ni han proporcionado más detalles sobre lo ocurrido.

Los videos del incidente continúan circulando en redes sociales mientras se espera una postura oficial de la SSC sobre los hechos.

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