Recomendaciones de cine de terror latinoamericano para este Halloween

El cine de terror latinoamericano ha encontrado en las leyendas, los conflictos sociales y los miedos cotidianos una fuente de historias que llegan a la pantalla grande. En el marco de Halloween y Día de Muertos, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña presenta en Noticias en Claro una selección de películas de Chile, Guatemala, México y Argentina que ofrecen distintas formas de acercarse al horror.

Desde sectas religiosas y vampiros inspirados en dictadores hasta presencias sobrenaturales relacionadas con la maternidad, estas producciones muestran la diversidad del género en la región.

La Casa Lobo y La Llorona: el terror de Chile y Guatemala

El recorrido comienza en Chile con “La Casa Lobo”, del director Cristóbal León. La película utiliza animación cuadro por cuadro para contar la historia de una joven que escapa de una secta religiosa. Mientras busca refugio, el entorno comienza a transformarse en escenarios cada vez más perturbadores.

La cinta está inspirada en la historia de Colonia Dignidad, un asentamiento fundado en Chile por el exmilitar nazi Paul Schäfer durante la década de 1960.

Desde Guatemala llega “La Llorona”, de Jayro Bustamante. La historia presenta a un militar absuelto tras ser juzgado por crímenes contra la humanidad durante el genocidio guatemalteco. Después de su absolución, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales en su casa, donde una presencia parece representar el dolor de los pueblos indígenas.

Huesera y El Conde: maternidad y dictadura convertidas en horror

México participa con “Huesera”, de Michelle Garza Cervera. La película aborda los miedos relacionados con la maternidad a través de una mujer que, después de quedar embarazada, comienza a ser perseguida por una presencia siniestra que amenaza con quebrar sus huesos.

Por su parte, el director chileno Pablo Larraín presenta “El Conde”, una historia que imagina a Augusto Pinochet como un vampiro que vive encerrado en una mansión. Con humor negro y elementos de horror, la cinta reflexiona sobre la dictadura chilena y sus consecuencias.

Argentina aporta dos historias de horror sobrenatural

La selección incluye “Cuando acecha la maldad”, de Demián Rugna, que transcurre en un pequeño pueblo donde varias personas poseídas comienzan a liberar una fuerza maligna capaz de propagarse entre humanos y animales.

También está “La Virgen de la Tosquera”, basada en un cuento de Mariana Enríquez. La película sigue a un grupo de adolescentes que, poco antes de la crisis argentina de 2001, realiza un pacto para conseguir sus deseos mediante una deidad oculta en una cueva.

Así, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña recomendó estas seis producciones como opciones para acercarse al horror latinoamericano. Las películas están disponibles en distintas plataformas de streaming, por lo que invitó al público a conocer el trabajo de sus realizadores.

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