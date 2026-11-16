El estudiante y activista Samuel Lescas denunció agresiones cuando retiraba propaganda política de puentes peatonales en Villa Coapa, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

“No me toques, adelante, ahí está la concejala, entonces es una intimidación. Dame mi lona, no me interesa lo que digas”, dijo uno de los presuntos agresores.

En un video, el activista destacó que personal de la concejala Fabiola Cerón acudió a agredirlo, cuando él retiraba la publicidad que comienza a verse en distintos puntos de la capital de cara a las elecciones del 2027.

“Aquí vinieron a agredirnos personal de la concejala Fabiola Cerón Rivera, concejala en funciones, por quitar propaganda ilegal política y lonas, con actos anticipados de campaña”, explicó.

¿Es legal retirar la propaganda política en los puentes de CDMX?

Samuel Lescas explicó que la Ley de Publicidad Exterior de la CDMX prohíbe la colocación de propaganda política o electoral en puentes peatonales. La normativa considera a bienes o lonas como “objetos abandonados que podemos retirar cualquiera de nosotros”, subrayó.

“Sí, sí es legal (retirar las lonas), inclusive estando ya en campañas es legal o, como en este caso, que se justifican bajo los informes de labores, es legal porque es nuestra legítima defensa del espacio público y de no tener contaminación visual y ambiental, que son estas lonas.”

Propaganda electoral deja miles de toneladas de basura

El activista mantiene una campaña de retiro de propaganda política en puentes y calles de la CDMX. Actualmente, han retirado lonas y papelería en las alcaldías de Tlalpan, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

“Hemos encontrado (propaganda) de funcionarios públicos y también de personas que están aspirando a cargos de elección popular y que están ensuciando nuestra ciudad, nuestro mobiliario público. Y en particular estamos quitando las que están en los puentes peatonales, que es contaminación visual.”

En las elecciones del 2024, se gastaron 61 millones de pesos en propaganda electoral, de acuerdo con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Dicho gasto generó entre 25 mil y 40 mil toneladas de basura en la capital del país, de acuerdo con datos de Greenpeace difundidos por Samuel Lescas.

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