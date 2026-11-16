Un flamazo en una pastelería movilizó cuerpos de emergencia. Foto: SGIRPC CDMX

Un flamazo por acumulación de gas en el horno rotativo de una pastelería provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), donde siete personas resultaron con quemaduras y cortaduras; pero ninguna requirió traslado hospitalario.

¿Dónde ocurrió el flamazo en la colonia Morelos?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), el incidente ocurrió en el cruce de Ferrocarril Interoceánico y Herreros, donde se registró una deflagración en el horno rotativo de un establecimiento dedicado a la elaboración de productos de panadería y repostería.

Tras recibir el reporte, servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas afectadas y controlar la situación.

Servicios de atención de emergencias laboraron en Ferrocarril Interoceánico y Herreros, col. Morelos, @A_VCarranza, donde se suscitó un flamazo por acumulación de gas en el horno rotativo de una pastelería.



Paramédicos del #SAMU valoraron a 7 personas que resultaron con… pic.twitter.com/6FPW7m0ilJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2026

¿Cuántas personas resultaron lesionadas?

La SGIRPC informó que paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) valoraron a siete personas, quienes presentaban quemaduras y cortaduras.

Según el reporte de la dependencia, ninguna de ellas necesitó ser trasladada a un hospital, por lo que recibieron atención médica en el sitio.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX señaló que atendía una deflagración originada en el horno de un local comercial de la colonia Morelos. En su primer reporte indicó que seis personas habían resultado lesionadas.

Posteriormente, Protección Civil precisó que fueron siete las personas valoradas por los paramédicos.

Atendemos una deflagración originada en el horno de un local comercial de la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. #AlMomento, informo que 6 personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por personal médico en el lugar.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hhbAzdsH5i — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 16, 2026

Emergencia quedó bajo control

Las autoridades informaron que la situación quedó controlada después de la intervención de los servicios de emergencia.

El incidente fue atribuido a una acumulación de gas en el horno rotativo de la pastelería. Hasta el reporte oficial proporcionado, no se informó sobre personas que requirieran hospitalización.

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