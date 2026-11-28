Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó por unanimidad el anteproyecto para mantener la fórmula de asignación de curules por el principio de representación proporcional, con un límite de sobrerrepresentación de ocho puntos porcentuales por partido.

En sesión privada, las consejerías respaldaron que el organismo aplique lo establecido en el artículo 54 de la Constitución, que fija el límite por partido político y no por coalición.

#BoletínINE 📄 | Retoma INE criterios para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en el Proceso Electoral Federal 2026-2027. 🗳️



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El consejero electoral Arturo Castillo manifestó su desacuerdo con mantener este criterio, pues consideró que implica cambiar la interpretación que se ha aplicado durante tres décadas.

Cambiar 30 años de interpretación del Artículo 54 Constitucional para tratar a las coaliciones como partido político, con un solo partido político, en la asignación de diputaciones de representación proporcional. Yo no comparto esta solución.

INE rechaza cambiar el criterio para asignar plurinominales

Durante la discusión, las consejerías sostuvieron que el INE no puede modificar el texto constitucional ni aplicar la ley de manera discrecional.

Arturo Chávez defendió la decisión y afirmó que el organismo debe apegarse a la legalidad, independientemente de las solicitudes que puedan presentar los partidos políticos.

Por su parte, Castillo sostuvo que la Constitución no equipara a las coaliciones con los partidos políticos para establecer el límite de sobrerrepresentación.

Desechan propuesta de fuerza efectiva

Durante la sesión también se rechazó una propuesta de Arturo Castillo para establecer el criterio de fuerza efectiva, con el objetivo de evitar que los partidos transfieran triunfos dentro de una coalición.

La propuesta planteaba contabilizar una victoria electoral al partido que obtuviera más votos por sí mismo que todos los sufragios del segundo lugar en un distrito.

El único ajuste aprobado fue modificar la fecha para verificar la afiliación efectiva de los legisladores. Este procedimiento se realizará a partir de la aprobación del acuerdo y no desde la firma de los convenios de coalición.

El anteproyecto será presentado ante el Consejo General del INE el próximo lunes, donde las consejerías discutirán su aprobación definitiva.

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