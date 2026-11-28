Claudia Sheinbaum cerró la puerta a cambios en el reparto de plurinominales rumbo a 2027, argumentando que el proceso ya inició y que los escaños deben asignarse por partido y no por coalición.

Desde Palacio Nacional se busca mantener la fórmula actual que da mayoría en el congreso sin negociar con las minorías.

En contraste, José Woldenberg y Jacqueline Peschard sostienen que el tope de sobrerrepresentación del ocho por ciento debe aplicarse por coalición, no por partido. Recuerdan que en 2024 el oficialismo convirtió 54 por ciento de los votos en 73 por ciento de las curules, lo que permitió reformar la Constitución sin consensos.

Lo que se disputa rumbo a 2027 no es un tecnicismo jurídico: es el equilibrio de poderes. Si los órganos electorales se niegan a frenar el fraude a la ley que encarnan las coaliciones ficticias, las urnas volverán a producir una mayoría fabricada en el escritorio y no en las casillas…y entonces México seguirá votando, pero no decidiendo.

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