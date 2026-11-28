La Fiscalía General de la República (FGR) integró 16 carpetas de investigación y aseguró cuatro inmuebles en la Ciudad de México (CDMX), como parte de las indagatorias por una presunta red de corrupción relacionada con la asignación irregular de contratos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Este 27 de noviembre, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones también involucran a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y abarcan contrataciones realizadas entre 2014 y 2026.

La fiscal general explicó que las autoridades obtuvieron pruebas contractuales, contables, fiscales y digitales en instalaciones del INE, además de testimonios de exservidores públicos.

También se recabó documentación sobre personas que presuntamente cobraron dentro de la estructura laboral del instituto sin desempeñar funciones.

De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada inició una investigación por posibles delitos relacionados con:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Delitos en materia fiscal.

Actos de corrupción en la obtención de contratos públicos en materia electoral.

De acuerdo con Ernestina Godoy, estas investigaciones podrían involucrar a más de 50 personas físicas y morales, entre ellas empresas y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

FGR asegura cuatro inmuebles en CDMX

Como parte de las investigaciones, la FGR obtuvo órdenes judiciales para realizar cateos y asegurar cuatro inmuebles ubicados en las siguientes colonias de la Ciudad de México:

Hipódromo Condesa: dos inmuebles.

Jardines del Pedregal: un inmueble.

Polanco: un inmueble.

En uno de los domicilios, las autoridades localizaron lo que aparentemente son urnas y mamparas del INE y de organismos públicos locales electorales, así como copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos investigados.

Los cateos derivaron de trabajos del Centro Federal de Inteligencia Criminal y de información proporcionada por distintas dependencias federales.

Ernestina Godoy afirma que FGR respeta autonomía del INE

La fiscal general aclaró que las investigaciones no implican prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la legitimidad del instituto.

“La Fiscalía General de la República reconoce y respeta plenamente la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral y la importancia de su función en la vida democrática de nuestro país”, señaló.

Godoy Ramos indicó que el Ministerio Público Federal determinará las medidas judiciales que solicitará con base en los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones.